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14.02.2018 18:55

Yaşanan gerginlik sonrası Türkiye'den Kardak hamlesi

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Yaşanan gerginlik sonrası Türkiye'den Kardak hamlesi
"Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede askeri güç arttırılacak"

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nın çevresinde dün Yunanistan'la yaşanan askeri hareketlilik ve gerginlikin ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında pazartesi gecesi AZ 090 borda numaralı, 27 askerin bulunduğu Yunan sahil güvenlik botu, kendisine engel olmaya çalışan, 90 metre uzunluğundaki, 703 bordo numaralı 'Umut' adlı Türk sahil güvenlik botuna kıç tarafından sürttü. Dün öğle saatlerinde Yunan botları, Kardak'a yaklaşmak isteyince Türk botları izin vermedi. 

Bu sabahtan itibaren Kardak kayalıkları çevresinde toplam 8 Türk botu beklerken, 6 da Yunan botu kendi sularında bekleyişini sürdürüyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, Yunanistan'ın Kilimli Adası'nda yayın yapan 'www.kalymnos-news.gr' adlı yerel internet haber sitesi bugünden itibaren Yunan deniz kuvvetleri tarafından bölgede askeri gücün arttırılacağını yazdı.

Gerginliğin ardından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı. Gümüşlük Sahili'nde başlayan hazırlıkların ardından 350 yıllık Osmanlı kulesinin yanına yapılacak gözetleme kulesi ile hem kaçaklar hem de Yunan askeri birliklerin hareketleri rahatlıkla kontrol edilebilecek.

Aydın'ın Didim ilçesi ile Bodrum ve Datça arasındaki bölge de izlenebilecek. Çavuş Adası'na giden yetkililer, inceleme yaparken, Gümüşlük Sahili'ne getirilen yüzen konteynerle birlikte, adaya götürülmek üzere su tankları ve inşaatta kullanılacak jeneratörün taşındığı görüldü.

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