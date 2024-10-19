Zorlu'da "Bir Cumhuriyet Şarkısı"nın Galası Yapıldı

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin galası, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) oturumu.

Galada basın mensuplarına katılan Akaydın, oyuncuların karakterlerini çok iyi canlandırdıklarını belirterek, "Necati (Akpınar) abinin bir hayaliyle başladı. O hayali beyazperdeye aktarmak için bir araya geldiğimizde. Biz sanatçılarımıza ve Mustafa Kemal Atatürk'e saygıda bulunmak istedik, umarım başarmışızdır." dedi.

Filmin başrol oyuncularından Salih Bademci, "Ülkede ilk defa kültür devrimini yapan bir Cumhuriyet filmi olduk. Darısı bizden sonrakilerin başına diyorum. Bizim içimize çok sindi." tasarruf kullanıldı.

Bademci, Ertan Saban'ın filme en uzun süredir hazırlandığı oyuncu olduğunu belirterek, "Ben o kadar uzun süre hazırlanamadım. Sonradan dahil oldum. Senaryomuz çok iyiydi. Yönetmenle göz göze geldiğimiz bir an vardı. 'Nasıl çekeceğiz?' dedim ve 'şahane çekeceğiz' dedi. Benim oynadığım karakter ülkenin yerindeki kültür merkezlerine verildi. Ahmet Adnan Saygun." diye konuştu.

- "Çok özden duygular uyandıracak bir proje"

Filmde Mustafa Kemal Atatürk'e hayat veren Ertan Saban, filmin anlamlı ve kapsamlı bir proje olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Onun hatırladığımızda çok özden duyguları uyandıracak bir proje. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair keşke daha fazla şey bilsek. Ne söylenirse eksik kalır, kelimeler kifayetsiz kalır. Sanıyorum ki bu gece birçok milyonun hayalini süsleyen rüyalarına giren, hayallerinde olan bir insanı, bir lider temsilen buradayım. Gönlümden geçenleri okusun."

Oyuncu Birce Akalay, Türkiye'nin ilk opera sanatçısı Nimet Vahid'i canlandırdığını ve Cumhuriyet'in ilk operası olan Özsoy'u, ayrıca onu inşa eden insanların hikayesini ele aldıklarını aktardı.

- "Diğer Atatürk hikayeleri yanında komedi barındırma açısından da çok değerli bir iş"

Oyuncu Melisa Sezen de konuşmasında Türk kadının cesur ve atılgan olduğunu belirterek, "Filmde, 1934'te bir kadına hayat verme şansına sahip olmak için çok gururluyum." dedi.

Oyuncu Bensu Soral ise filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce anlaşılan ayrıntısına yer verildiğine dikkati çekerek "Diğer Atatürk hikayeleri yanında komedi barındırma açısından da bu nedenle çok değerli bir iş olmuş. Benim için çok gurur veren. Bulgar generalin kızı Dimitrina karakterini oynuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün sevip de kavuşamadığı ünlü aşk." tasarruf kullanıldı.

Vizyona 25 Ekim'de oynayacak filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ahmet Rıfat Şungar, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel ve Okan Yalabık yer alıyor.

Sekiz haftada Ankara'da çekilen film, 1930'lu yıllarda Türkiye'nin girdiği modernleşme sürecini anlatıyor.

Filmde, yazılı ve görsel kaynaklarla 17 ayrı mekanda 30 kişilik sanat ekibiyle yeniden düzenlendi. Filmin içinde kullanılan objeler, kostümler ve sahne çekimleri için 5 aylık araştırma yapıldı.

Kaynak: AA