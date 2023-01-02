Ziyan etmeyin- Pilav pişirirken bu bilgiyi görmezden gelmeyin! Çok lezzetli oluyor

Pilav, ana yemeklerin yanına çok iyi yakışıyor. İster öğle ister akşam yemeğinde olsun her türlü severek tüketiyoruz. Özellikle pirinç pilavı en çok tükettiğimiz pilavlar arasında yer alıyor.

BESLENME UZMANLARI UYARIYOR!

Artan pilavın mutlaka ısıtılmaması gerekiyor. Tekrar ısıtıldığında zehirlenmeye yol açabileceğine yönelik çok sayıda uyarı var. Bu yüzden beslenme uzmanları dünden kalan pilavın tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Üzülmeyin...

Eğer yaptığınız pilav çok fazla olduysa, onunla harika bir köfte yapabilirsiniz. Bu tarif çok hoşunuza gidecek. Arkadaşlarınızla da mutlaka paylaşın.

İşte pirinç köftesiyle ilgili bilmeniz gereken her şey!

-pirinç- pilavı



2 su bardağı

yumurta

1 adet

kuru soğan

1 adet orta boy

un

3 yemek kaşığı

kekik

1 tatlı kaşığı

nane

1 tatlı kaşığı

tuz

1 çay kaşığı

galeta unu

Kızartma için; 1 su bardağı

ayçiçek yağı

1,5 su bardağı

reyhan

Servisi için; 5 dal taze

maydanoz

5 dal taze

ADIM ADIM TARİF

*Kabuklarını soyduğunuz kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Geniş bir karıştırma kabına aldığınız doğranmış kuru soğanları; yumurta, kekik, nane ve tuz ilavesiyle karıştırın.

*Bir gece önceden pişirdiğiniz arta kalan pirinç pilavı ve azar azar eklediğiniz un ilavesiyle yoğurmaya başlayın.

*Toparlanan köfte harcından yağlanmış ellerinizle küçük parçalar kopartıp şekil verin.

*Galeta ununu çukur bir tabağa alıp hazırladığınız köfteleri bulayın. Kızartmalık ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın.

*Hazırladığınız köfteleri, derin ve kızgın yağda renk alana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerinde dinlendirip incecik kıyılmış reyhan ve maydanoz ilavesiyle bekletmeden servis edin.