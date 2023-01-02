Ziyan etmeyin- Pilav pişirirken bu bilgiyi görmezden gelmeyin! Çok lezzetli oluyor
Artan pilavı tekrar ısıtmayın. Çünkü çok zararlı. Ancak artan pilavla köfte yapabilirsiniz. İşte Türk mutfağının en farklı köfte tarifi
Pilav, ana yemeklerin yanına çok iyi yakışıyor. İster öğle ister akşam yemeğinde olsun her türlü severek tüketiyoruz. Özellikle pirinç pilavı en çok tükettiğimiz pilavlar arasında yer alıyor.
BESLENME UZMANLARI UYARIYOR!
Artan pilavın mutlaka ısıtılmaması gerekiyor. Tekrar ısıtıldığında zehirlenmeye yol açabileceğine yönelik çok sayıda uyarı var. Bu yüzden beslenme uzmanları dünden kalan pilavın tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekiyorlar.
Üzülmeyin...
Eğer yaptığınız pilav çok fazla olduysa, onunla harika bir köfte yapabilirsiniz. Bu tarif çok hoşunuza gidecek. Arkadaşlarınızla da mutlaka paylaşın.
İşte pirinç köftesiyle ilgili bilmeniz gereken her şey!
-pirinç- pilavı
2 su bardağı
yumurta
1 adet
kuru soğan
1 adet orta boy
un
3 yemek kaşığı
kekik
1 tatlı kaşığı
nane
1 tatlı kaşığı
tuz
1 çay kaşığı
galeta unu
Kızartma için; 1 su bardağı
ayçiçek yağı
1,5 su bardağı
reyhan
Servisi için; 5 dal taze
maydanoz
5 dal taze
ADIM ADIM TARİF
*Kabuklarını soyduğunuz kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Geniş bir karıştırma kabına aldığınız doğranmış kuru soğanları; yumurta, kekik, nane ve tuz ilavesiyle karıştırın.
*Bir gece önceden pişirdiğiniz arta kalan pirinç pilavı ve azar azar eklediğiniz un ilavesiyle yoğurmaya başlayın.
*Toparlanan köfte harcından yağlanmış ellerinizle küçük parçalar kopartıp şekil verin.
*Galeta ununu çukur bir tabağa alıp hazırladığınız köfteleri bulayın. Kızartmalık ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın.
*Hazırladığınız köfteleri, derin ve kızgın yağda renk alana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerinde dinlendirip incecik kıyılmış reyhan ve maydanoz ilavesiyle bekletmeden servis edin.