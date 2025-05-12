Ziraat Mühendisleri Açıkladı: Ağaç Diplerine Kireç Sürülmesinin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı

Parklarda, bahçelerde ve özellikle meyve bahçelerinde ağaçların kök bölgesine uygulanan kireç, hem doğa tutkunlarının hem de şehir sakinlerinin dikkatini çekiyor. Ancak bu beyazlık sadece estetik bir tercih değil aynı zamanda toprak sağlığını iyileştirme ve zararlılarla mücadele etme amacı taşıyor.

AĞAÇLARA NEDEN KİREÇ SÜRÜLÜYOR?

Ziraat mühendislerine göre, kireç uygulaması özellikle kış aylarına girerken ya da erken ilkbaharda yapılıyor. Ağaçların kök bölgesi ve alt gövdesine sürülen bu malzeme, birçok açıdan ağacın sağlığına katkı sağlıyor.

Toprağın pH dengesini düzenliyor

Zararlı böceklerin çoğalmasını engelliyor

Mantar oluşumunu önlüyor

Hastalıkların yayılma riskini azaltıyor

Bu sayede ağaçlar hem daha sağlıklı büyüyor hem de çevresel tehditlere karşı daha dirençli hale geliyor.

Kireç uygulamasının dışarıdan bakıldığında hoş bir görüntü oluşturduğu doğru olsa da, esas işlevi tamamen biyolojik koruma ile ilgili. Özellikle organik tarım yapılan bölgelerde, kimyasal ilaçlar yerine bu tür doğal yöntemler tercih ediliyor.

Uzmanlar, bu işlemin her yıl düzenli olarak yapılmasının ağaçların ömrünü uzattığını ve verimini artırdığını vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi