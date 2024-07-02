Zeytinyağıyla karıştırıp sürünce çatlamış topukları onarıyor: Topuk çatlağına doğal formül bulundu. Evde topuk çatlağı nasıl giderilir?

Topuk çatlakları, özellikle yaz ayların birçok kişinin muzdarip olduğu sorunlardan biridir. Bu durum genellikle cildin aşırı kuruması sonucu oluşur. Uun süre ayakta kalma, yanlış ayakkabı seçimi veya çıplak ayakla yürüme gibi faktörlerle daha da kötüleşebilir.

Yetersiz nemlendirme ve cilt bakımının ihmal edilmesi de topukların çatlamasına neden olan temel faktörler arasında yer alır.

Bu nedenle pek çok kişi topuk çatlağını tedavi etmek için kremler satın alır. Ancak zeytinyağıyla karıştıracağınız bu ürün, neme doyurarak topuk çatlağını onarır.

İşte topuk çatlağına doğal formül...