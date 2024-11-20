Zeytinyağının Bilinmeyen Etkisi: Günde 1 Kaşık Tüketmek Bile Yetiyor

ARAŞTIRMANIN AYRINTILARI

Alzheimer Derneği Tıbbi ve Bilimsel İlişkiler Direktörü Dr. Stefana Forner, çalışmanın, insanların sağlık kayıtları, ölüm nedenleri, diyet alışkanlıkları ve beslenme sıklığı gibi verilerin incelenmesine dayandığını ifade etti. Forner, bu tür bir çalışmanın neden-sonuç ilişkisi yerine olasılıklar sunduğunu belirterek, “Bu, müdahale çalışması değil, gözlemsel bir araştırmadır. Ancak zeytinyağının bilişsel sağlığa katkı sağlayabileceğini gösteren önemli bir ipucu sunuyor” dedi.

Diyetisyen Leah Barron ise zeytinyağının yalnızca beyin sağlığı değil, genel kardiyovasküler sağlık için de faydaları olduğunu hatırlattı. Barron, “Zeytinyağı ve diğer doymamış yağ kaynaklarının kolesterol ve kan basıncını düşürmek, dolayısıyla kalp hastalığı riskini azaltmak gibi birçok faydası uzun zamandır biliniyor,” diye konuştu.