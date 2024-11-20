Zeytinyağının Bilinmeyen Etkisi: Günde 1 Kaşık Tüketmek Bile Yetiyor
Zeytinyağı, sağlık açısından en faydalı yağlardan biri olarak kabul ediliyor. Yeni bir araştırma, düzenli olarak zeytinyağı tüketmenin demans riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Araştırma, 28 yıl boyunca 92 binin üzerinde katılımcının verilerinin analiz edilmesiyle gerçekleştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışmada, günde yedi gramdan (yaklaşık yarım yemek kaşığı) fazla zeytinyağı tüketen bireylerin, nadiren veya hiç tüketmeyenlere kıyasla demans nedeniyle ölme riskinin yüzde 28 daha az olduğu belirlendi. Ancak uzmanlar, bu bulguların gözlemsel olduğunu, yani zeytinyağının doğrudan bu riski azaltıp azaltmadığının henüz netleşmediğini vurguluyor.
ARAŞTIRMANIN AYRINTILARI
Alzheimer Derneği Tıbbi ve Bilimsel İlişkiler Direktörü Dr. Stefana Forner, çalışmanın, insanların sağlık kayıtları, ölüm nedenleri, diyet alışkanlıkları ve beslenme sıklığı gibi verilerin incelenmesine dayandığını ifade etti. Forner, bu tür bir çalışmanın neden-sonuç ilişkisi yerine olasılıklar sunduğunu belirterek, “Bu, müdahale çalışması değil, gözlemsel bir araştırmadır. Ancak zeytinyağının bilişsel sağlığa katkı sağlayabileceğini gösteren önemli bir ipucu sunuyor” dedi.
Diyetisyen Leah Barron ise zeytinyağının yalnızca beyin sağlığı değil, genel kardiyovasküler sağlık için de faydaları olduğunu hatırlattı. Barron, “Zeytinyağı ve diğer doymamış yağ kaynaklarının kolesterol ve kan basıncını düşürmek, dolayısıyla kalp hastalığı riskini azaltmak gibi birçok faydası uzun zamandır biliniyor,” diye konuştu.
BEYİN VE KALP SAĞLIĞI ARASINDAKİ BAĞLANTI
Uzmanlara göre, kalp ve beyin sağlığı birbirini yakından etkiliyor. American Heart Association Dergisi’nde yayımlanan bir araştırma, kalp hastalığı riski yüksek olan bireylerin bilişsel işlevlerinin de daha zayıf olduğunu gösterdi. Bu bulgu, kalp sağlığı için faydalı besinlerin aynı zamanda beyin sağlığına da katkı sunduğunu ortaya koyuyor.
Dr. Forner, beyin sağlığını desteklemek için tek bir mucizevi formül olmadığını vurguluyor. “Alzheimer veya diğer demans türlerini önleyen, tedavi eden ya da iyileştiren tek bir yiyecek veya içerik yoktur,” diyen Forner, dengeli bir beslenme düzenine odaklanmanın önemine işaret ediyor.
ZEYTİNYAĞI VE DENGELİ BESLENME
Araştırma, zeytinyağı tüketimi ile demans kaynaklı ölüm oranları arasında potansiyel bir bağlantı bulunduğunu öne sürse de, uzmanlar bu bulguların kesin bir çözüm olmadığını hatırlatıyor. Günlük bir kaşık zeytinyağını, meyve, sebze, tam tahıllar ve diğer doymamış yağ kaynaklarıyla zenginleştirilmiş dengeli bir beslenme düzeninin parçası olarak tüketmek, hem kalp hem de beyin sağlığını destekleyebilir.
Uzmanlar, genel sağlığı korumak için zeytinyağını beslenme planına dahil etmenin değerli bir adım olduğunu, ancak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor.