Zeytinyağını Herkes Faydalı Sanıyor Ama Zararını Bilen Yok: Etkisini Duyunca İnanamayacaksınız

1. Aşırı Tüketim Kilo Aldırır:

Zeytinyağı, yüksek kalorili bir besindir. Her ne kadar sağlıklı yağlar içerse de, aşırı tüketim kilo alımına neden olabilir. Özellikle kilo kontrolünde olan kişilerin zeytinyağı tüketimlerine dikkat etmeleri önemlidir.

2. Mide Problemlerine Yol Açar:

Zeytinyağı, bazı kişilerde mide ekşimesi, hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Hassas mideleri olan kişilerin zeytinyağını az miktarda ve yemeklerden sonra tüketmeleri önerilir.