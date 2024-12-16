Zeytinyağını Böyle Saklayınca Zehre Dönüşüyor: Tüm Faydası Uçup Gidiyor
Zeytinyağı, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır ancak, zeytinyağının faydalarından tam olarak yararlanabilmek için doğru koşullarda saklamak oldukça önemli. Tadım uzmanı ve Yüksek Gıda Mühendisi Elif Erol, zeytinyağını saklamanın püf noktalarını açıkladı.
Kaynak: AA
Türkiye'nin zengin zeytinyağı kültürüne rağmen, bu değerli sıvının doğru kullanımı konusunda sık sık hatalar yapılıyor. Uzmanlar, zeytinyağının sağlık faydalarından tam olarak yararlanabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalara dikkat çekiyor.
Tadım uzmanı ve Yüksek Gıda Mühendisi Elif Erol, zeytinyağının kalitesinin, zeytinin yetiştirilme koşullarından hasat zamanına, işleme yöntemlerinden saklama koşullarına kadar birçok faktöre bağlı olduğunu vurguluyor. Özellikle, zeytinyağındaki serbest asitlik ve polifenol değerlerinin, yağın kalitesini belirleyen en önemli göstergeler olduğu belirtiliyor. Düşük asitlik ve yüksek polifenol içeriği, zeytinyağının daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu gösteriyor.
ZEYTİNYAĞINI SAKIN BÖYLE SAKLAMAYIN
Zeytinyağının plastik ambalajlarda saklanması, yağın plastikle etkileşime girmesine ve zararlı maddelerin yağa geçmesine neden olabilir.
Güneş ışığı, zeytinyağındaki faydalı bileşenleri yok ettiği için, zeytinyağı koyu renkli cam şişelerde veya teneke kutularda saklanmalıdır.
Zeytinyağının yanma noktası yaklaşık 210 derecedir. Bu sıcaklığın üzerine çıkıldığında zeytinyağının yapısı bozulur ve sağlık faydaları azalır.
ZEYTİNYAĞI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Soğuk sıkım zeytinyağı, zeytinin en düşük sıcaklıkta sıkılmasıyla elde edilir ve besin değerleri en yüksek olanıdır.
Zeytinyağını mutlaka koyu renkli cam şişelerde veya teneke kutularda saklayın.
Zeytinyağını doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru bir yerde saklayın.
Zeytinyağını kızartma gibi yüksek ısı gerektiren işlemlerde kullanmaktan kaçının. Salatalarda, soğuk yemeklerde ve düşük ısıda pişirilen yemeklerde kullanabilirsiniz.
Zeytinyağının tazeliğini koruması için üretim tarihlerine dikkat edin.