Zeytinyağını Böyle Saklayınca Zehre Dönüşüyor: Tüm Faydası Uçup Gidiyor

Tadım uzmanı ve Yüksek Gıda Mühendisi Elif Erol, zeytinyağının kalitesinin, zeytinin yetiştirilme koşullarından hasat zamanına, işleme yöntemlerinden saklama koşullarına kadar birçok faktöre bağlı olduğunu vurguluyor. Özellikle, zeytinyağındaki serbest asitlik ve polifenol değerlerinin, yağın kalitesini belirleyen en önemli göstergeler olduğu belirtiliyor. Düşük asitlik ve yüksek polifenol içeriği, zeytinyağının daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu gösteriyor.