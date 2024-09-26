Zeytinin Küflenmesini Önlüyor! 1 Kaşığı Bile Yetiyor

Zeytin, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetişen ve sağlık açısından birçok fayda sağlayan bir meyvedir. Ancak, doğru saklanmadığında hızlıca küflenip bozulabilir. Zeytinlerin tazeliğini korumak için basit ve etkili çözümler mevcuttur.

ZEYTİNLERİN MUHAFAZA YÖNTEMLERİ

Zeytinlerin taze kalması için en önemli adımlardan biri, buzdolabında saklanırken üzerlerine zeytinyağı gezdirmektir. Bu yöntem, hem bozulmayı hem de küflenme riskini azaltır. Aynı teknik, Anadolu’da salçanın küflenmesini önlemek için de kullanılır.

Kısa vadeli saklama için, zeytinleri hava almayan kaplarda buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Uzun vadede ise zeytinleri tuzlu su dolu bir kavanozda, güneş görmeyen bir ortamda saklamak en iyi sonuçları verir. Ayrıca, zeytinleri zeytinyağı ile karıştırmak tazelik süresini uzatmanın bir başka yoludur.

Kaynak: Haber Merkezi