Zeytin Çekirdeğini Çöpe Atmayın, Ezip Tülbentle Boğazınıza Sarın: Etkisine İnanamayacaksınız

Zeytin çekirdeklerini çöpe atmak yerine farklı bir alternatife dönüştürerek boğaz ağrısı ve bademcil iltihabını önleyebilirsiniz. Saraçoğlu'na göre çekirdekleri iyice ezdikten sonra bir tülbente ekleyip boğaz bölgesine sardığınızda bu rahatsızlıklara karşı iyileştirici etkiler ile karşılaşıyorsunuz.

Zeytin çekirdeği, içerdiği antioksidanlar ve anti-inflamatuar özellikler sayesinde boğaz ağrısı ve bademcik iltihabına karşı etkili bir çözüm sunduğu ortaya çıktı. Zeytin çekirdeklerinin ezilerek boğaz bölgesine uygulanmasıyla iltihap azalır ve ağrı dindirilir.