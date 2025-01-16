Zeytin Çekirdeğini Çöpe Atmayın, Ezip Tülbentle Boğazınıza Sarın: Etkisine İnanamayacaksınız
Kahvaltı sofralarından eksik olmayan zeytinlerin çekirdeğini artık sakın çöpe atmayın. Kış aylarının vazgeçilmez sorunlarından biri olan boğaz ağrısı ve bademcik iltihabına doğal bir çözüm arayanlar zeytin çekirdeği kürü ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarının vazgeçilmez sorunlarından biri olan boğaz ağrısı ve bademcik iltihabına doğal bir çözüm arayanlar için güzel haber geldi. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu sağlık sorunlarına karşı doğal bir öneride bulundu: Zeytin çekirdeği. Saraçoğlu'nun önerisiyle zeytin çekirdeği, bu rahatsızlıkların üstesinden gelmek için doğal bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor.
Zeytin çekirdeklerini çöpe atmak yerine farklı bir alternatife dönüştürerek boğaz ağrısı ve bademcil iltihabını önleyebilirsiniz. Saraçoğlu'na göre çekirdekleri iyice ezdikten sonra bir tülbente ekleyip boğaz bölgesine sardığınızda bu rahatsızlıklara karşı iyileştirici etkiler ile karşılaşıyorsunuz.
Zeytin çekirdeği, içerdiği antioksidanlar ve anti-inflamatuar özellikler sayesinde boğaz ağrısı ve bademcik iltihabına karşı etkili bir çözüm sunduğu ortaya çıktı. Zeytin çekirdeklerinin ezilerek boğaz bölgesine uygulanmasıyla iltihap azalır ve ağrı dindirilir.
NASIL UYGULANIR?
Zeytin çekirdeklerini iyice ezin ve temiz bir tülbente sarın.
Hazırladığınız bu karışımı boğazınıza sarın.
Günde en az iki kez bu uygulamayı tekrarlayın.