Zeki İnsanların Doğum Ayı : Çevrelerindeki Herkese Zekaları Fark Atıyor

Zekâ, insanlık tarihi boyunca en çok merak edilen ve üzerine araştırmalar yapılan konuların başında gelir. Kimi zaman genetik, kimi zaman çevresel faktörlerle ilişkilendirilen zekâ, bireylerin hayatındaki başarı ve yeteneklerini belirleyen önemli bir faktör olarak kabul edilir. Ancak son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalar, zekânın doğum ayıyla bağlantılı olabileceği görüşünü gündeme getirmiştir. Peki, bu iddialar ne kadar gerçekçi? Doğum ayı gerçekten zekâyı etkiliyor mu? Gelin, bu konuyu bilimsel bir perspektiften ele alalım.

Eylül ayında doğan çocukların, akademik başarılarıyla öne çıktıkları belirlenirken Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen ve 1 milyon öğrencinin verilerini inceleyen bilim insanları, Eylül ayında doğan öğrencilerin, okul performanslarında diğer aylarda doğanlara göre daha başarılı olduklarını ortaya çıkardı.