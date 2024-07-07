Zeka sınırlarını zorlayın: Resimdeki dinazoru yalnızca yüksek IQ'lu olanlar 12 saniyede görebiliyor. Resimdeki dinazoru görebildiniz mi?

Zeka bulmacaları son dönemlerde bir hayli revaçta olan alıştırmalardan bir tanesi olurken, zeka bulmacalarına bir yenisi daha eklendi.

Resimde gizlenmiş olan dinazoru yüksek IQ'ya sahip olanların 12 saniyede görebildiği ortaya çıkarken bakalım siz gizli dinazoru görebilecek misiniz?

İlk bakışta son derece basit görünen bu bulmaca biraz incelendiğinde oldukça karmaşık bir hal alıyor.

Oysa konsantre şekilde baktığınızda gizli dinazoru kısa sürede görebileceksiniz.

Eğer hala göremediyseniz işte cevaplar...