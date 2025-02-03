Zeka Seviyesini Artıran Baharat Belli Oldu: Başarılı Çocuklar Her Gün Bu Baharatı Yiyor
Araştırmacılar, bazı yiyeceklerde bulunan bileşenin okul çağındaki çocukların beyin sağlığını geliştirdiğini belirledi. İbn-i Sina'nın da önerdiği zeka seviyesini artıran baharat belli oldu. Başarılı çocuklar meğer her gün bu baharatı yiyormuş...
Kaynak: Haber Merkezi
Günümüzün yoğun yaşam temposu ve teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte, beyin sağlığımız her zamankinden daha önemli hale geldi. Stres, uykusuzluk ve yoğun iş temposu, beyin yorgunluğuna ve unutkanlığa neden olabilir. Bu durumda, doğal çözümlere yönelen pek çok kişi, geçmişten günümüze gelen şifalı bitkiler ve baharatlara başvuruyor. Zeka seviyesini artıran baharat belli oldu. Başarılı çocuklar meğer her gün bu baharatı yiyormuş...
ZEKA SEVİYESİNİ ARTTIRAN VE BEYNİ GELİŞTİREN BAHARAT
İbn-i Sina'nın da önerdiği gibi, zerdeçal beyin sağlığı için oldukça faydalı bir baharat. İçerdiği kurkumin adlı güçlü antioksidan sayesinde beyin hücrelerini koruyor, hafızayı güçlendiriyor ve sinir sistemini destekliyor. Üstelik zerdeçal yalnız değil! Yanında safran ve kimyon gibi diğer değerli baharatlar da beyin sağlığımıza önemli katkılar sağlıyor.
ZERDEÇALIN FAYDALARI NELER?
Zerdeçal, beyin hücrelerinin hasar görmesini önleyerek Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görüyor.
Düzenli zerdeçal tüketimi, öğrenme ve hafıza becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.
Zerdeçalın antidepresan etkisi olduğu düşünülüyor.
Beyindeki iltihaplanmayı azaltarak, birçok nörolojik hastalığın riskini düşürüyor.
SAFRAN VE KİMYONUN FAYDALARI NELER?
Safran: Hafızayı güçlendirir, ruh halini dengeler ve antioksidan özelliği sayesinde beyni korur.
Kimyon: Beyin fonksiyonlarını destekler, sinir sistemini güçlendirir ve antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerle savaşır.