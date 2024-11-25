Zehir Gibi Ekşi Portakalı 5 Dakikada Bala Çeviren Yöntem Ortaya Çıktı
Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan portakal, bazen beklenmedik bir şekilde ekşi olabiliyor. Bu durum, portakalın lezzetini düşürerek tüketimini zorlaştırıyor. Ancak üzülmeyin! Ekşi portakalları tatlıya çevirmenin ve kabuklarını değerlendirmenin pratik yöntemleri var.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekşi portakallar artık sorun olmaktan çıkıyor. Ekşi portakalları bal gibi tatlı yapmanın formülü ortaya çıktı. Japonların mandalina tatlandırma yöntemini geride bırakan bu yöntem, atalarımızdan günümüze kadar gelen basit bir teknik: tuz. Evet, yanlış duymadınız! Ekşi portakalın üzerine serpiştireceğiniz bir tuz, kısa sürede meyvenin tadını tatlıya dönüştürecek. Tuz, meyvenin içindeki asitliği nötralize ederek daha lezzetli bir tat ortaya çıkarır.
DOĞAL HAZİNE
Portakalı tükettikten sonra genellikle çöpe attığımız kabuklar, aslında birçok faydaya sahip. İşte portakal kabuklarını değerlendirebileceğiniz bazı yöntemler:
Öksürük şurubu: Portakal kabuklarının antioksidan özelliği sayesinde, doğal bir öksürük şurubu hazırlayabilirsiniz. Kabukları kaynatıp bal ekleyerek elde edeceğiniz bu şurup, boğazınızı rahatlatacaktır.
Oda kokusu: Portakal kabuklarını kaya tuzu ile karıştırarak doğal bir oda kokusu elde edebilirsiniz. Hem evinize hoş bir koku yayacak hem de havayı temizleyecektir.
Dekoratif mum: Portakal kabuklarını oyup içine zeytinyağı ekleyerek doğal bir mum yapabilirsiniz. Hem dekoratif hem de romantik bir atmosfer yaratacaktır.
Cilt bakımı: Portakal kabuğu, cilt için doğal bir peeling etkisi yaratır. Karbonat ve gül suyuyla karıştırarak yüz maskesi olarak kullanabilirsiniz.
Diş beyazlatma: Portakal kabuğunun iç kısmı, dişlerinizi hafifçe beyazlatmaya yardımcı olabilir. Ancak asidik olduğu için sık kullanmaktan kaçının.