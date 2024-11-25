Zehir Gibi Ekşi Portakalı 5 Dakikada Bala Çeviren Yöntem Ortaya Çıktı

Dekoratif mum: Portakal kabuklarını oyup içine zeytinyağı ekleyerek doğal bir mum yapabilirsiniz. Hem dekoratif hem de romantik bir atmosfer yaratacaktır.

Cilt bakımı: Portakal kabuğu, cilt için doğal bir peeling etkisi yaratır. Karbonat ve gül suyuyla karıştırarak yüz maskesi olarak kullanabilirsiniz.

Diş beyazlatma: Portakal kabuğunun iç kısmı, dişlerinizi hafifçe beyazlatmaya yardımcı olabilir. Ancak asidik olduğu için sık kullanmaktan kaçının.