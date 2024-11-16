Zehir Gibi Ekşi Mandalinalar Bu Yöntemle 10 Dakikada Bala Dönüşüyor

Eğer elinizdeki mandalinalar yeterince olgun değilse, buz yöntemi yerine evde soğuk bir ortam da yaratabilirsiniz. Mandalinaları buzdolabında veya serin bir yerde saklayarak olgunlaşmalarını sağlayabilirsiniz. Ancak bu yöntem, buz yöntemi kadar hızlı sonuç vermeyecektir.