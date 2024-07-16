Z Kuşağının Hayallerindeki İş Değişiyor: O Sektörden Adım Adım Uzaklaşıyorlar

Lise öğrencilerinin hayallerindeki işverenler listesinde büyük değişimler yaşanıyor. Geçmiş yıllarda teknoloji devlerinin zirvede yer aldığı listede bu sene, tıp ve kamu sektörü kurumları ön plana çıkıyor.

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Z Kuşağının Hayallerindeki İş Değişiyor: O Sektörden Adım Adım Uzaklaşıyorlar

Lise öğrencilerinin hayallerindeki işyerleri değişiyor. Geçtiğimiz yıllarda zirvede olan teknoloji devleri yerini sağlık ve kamu sektörüne devrediyor.

ABD'li lise öğrencileri arasında yapılan bir ankete göre, St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi, Mayo Clinic ve Health Care Service Corp. gibi kurumlar, Google, Apple ve Facebook'tan daha fazla ilgi görüyor.

Z Kuşağının Hayallerindeki İş Değişiyor: O Sektörden Adım Adım Uzaklaşıyorlar - Resim : 1

GENÇLER İŞ İSTİKRARI VE İYİ ÇALIŞMA KOŞULLARI İSTİYOR

Uzmanlar, teknoloji sektöründeki son işten çıkarmaların ve genel olarak sektördeki belirsizliğin bu değişimde önemli rol oynadığını düşünüyor.

Ankete katılan öğrenciler, iş istikrarı ve iyi çalışma koşulları gibi unsurları işveren seçiminde öncelik olarak belirtiyor. Öğrenciler arasında sağlık ve kamu sektörü ise bu konuda daha güvenilir bir seçenek olarak görülüyor.

Z Kuşağının Hayallerindeki İş Değişiyor: O Sektörden Adım Adım Uzaklaşıyorlar - Resim : 2

Z KUŞAĞININ EN ÇOK ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ 10 ŞİRKET

1. St. Jude Children’s Research Hospital
2. Mayo Clinic
3. Health Care Service Corp.
4. Local Hospital
5. FBI
6. NASA
7. Google
9. Apple
10. Walt Disney Company

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