Yüzlercesi Birlikte Görüntülendi! Gören Mest Oldu

Türkiye'nin en önemli kuş barınma alanlarından birisi olan Kuyucuk Gölü'nün tamamen kurumasıyla birlikte su kuşlarının yeni adresi Kars Çayı oldu. Kars Çayı’nda yüzlerce yaban ördeği yiyecek ararken görüntülenirken, vatandaşlar ise ilk kez bu kadar çok yeşilbaş yaban ördeğini bir arada gördüklerine dikkat çekti.

Ördeklerin bir arada yiyecek aradığını ifade eden vatandaşlar, “Kars Çayı’nın yanı başındayım, yoldan geçiyordum, yüzlerce ördeği bir arada gördüm. Bunlar buraya yemlenmek için inmişler. Dinlendikten sonra göçlerine devam edecekler. Şehrin yanı başında bulunan çayda, yabani hayatı görmek memnuniyet verici, bunları korumamız lazım. Bize düşen görev budur. Ben yüzlerce ördeği Kars Çayı’nda bu kadar kalabalık bir şekilde yemlendiğini gördüm” dedi.

Kars Çayı havaların soğumasıyla birlikte yüzlerce yeşilbaş ördeği ağırlıyor. Paşaçayırı Mahallesi'den geçen Kars Çayı'na gelen yaban ördekleri burada rahatsız edilmeden yiyecek arıyor.

Öte yandan insanlardan uzak bölgede Kars Çayı'nda yiyecek arayan yaban ördekleri dinlenip karınlarını doyurduktan sonra yollarına devam ediyor.

Kaynak: İHA