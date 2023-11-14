Yüzlerce kişiye soruldu, filmlere bile konu olan soru yanıt buldu: Turşu sirkeyle mi kurulur, limonla mı?

Kış mevsimi yaklaşırken, birçok evde turşu kurma hazırlıkları da başladı. İnsanlar, genellikle yaz sonlarında ve kış gelmeden önce sonbahar dönemlerinde turşu kurmaya başlar. Bu aylarda kurulan turşular, kış mevsiminde sofralara gelir ve yemeklerin yanında oldukça lezzetli bir destek gibi tüketilir.

Areda Piar, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan turşu alışkanlıklarına dair bir araştırma yaptı. Turşu tüketicilerinin öne çıkan tercihlerini ortaya koydu.