Yüz Güldüren Hasat Başladı: 3 Mevsim Üretiliyor, Faydası Saymakla Bitmiyor

Çilek üreticisi İbrahim Değirmenci ise, "Çilek üretimi sayesinde ilçemizde birçok aile geçimini sağlıyor. Kimyasal ilaç veya gübre kullanmadan organik üretim yapıyoruz. Bu sayede çileğimizin tadı, kokusu ve rengi çok daha güzel oluyor. Ürünlerimizi Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi yakın illere gönderiyoruz" şeklinde konuştu.