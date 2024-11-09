Yüz Güldüren Hasat Başladı: 3 Mevsim Üretiliyor, Faydası Saymakla Bitmiyor
600 aileye geçim kaynağı olan ve 3 mevsim üretim yapılan coğrafi işaretli organik çilekte yılın son hasadına başlandı.
Kaynak: İHA
Batman'ın Sason ilçesi, coğrafi işaretle tescillenmiş organik çileğiyle Türkiye'nin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yılın 3 mevsimi üretilen Sason çileği, son hasat dönemine girdi.
600 AİLENİN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR
Sason'da yaklaşık 600 aile, çilek üretimiyle geçimini sağlıyor. Üreticiler, nisan ayında başlayan hasadı aralık ayında sonlandırıyor. Özellikle sonbahar aylarında çilek verimi daha yüksek oluyor.
Çilek üreticisi Süleyman Argın, "Çileğimiz en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gönderiliyor. 5 dönüm araziye ekilen çilekten yaklaşık 500 bin lira gelir elde edilebiliyor. Devletin destekleriyle üretimimiz daha da artabiliyor" dedi.
Çilek üreticisi İbrahim Değirmenci ise, "Çilek üretimi sayesinde ilçemizde birçok aile geçimini sağlıyor. Kimyasal ilaç veya gübre kullanmadan organik üretim yapıyoruz. Bu sayede çileğimizin tadı, kokusu ve rengi çok daha güzel oluyor. Ürünlerimizi Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi yakın illere gönderiyoruz" şeklinde konuştu.