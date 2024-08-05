Yüz Binlerce Lira Harcayıp Köpek Olmuştu: Yüzünü İlk Kez Gösterdi

Japonya'da yaşayan ve kendisine Tako-san takma ismini veren bir Japon, geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 bin dolar harcayarak kendisine özel bir kostüm diktirmişti.



BİNLERCE DOLAR HARCAYIP KÖPEK OLMUŞTU

İlk bakışta çevredeki insanların yanı sıra, sokak hayvanları tarafından dahi köpek olarak algılanan adam, köpeklere duyduğu tutku nedeniyle hayatının bir bölümünü bu şekilde yaşayacağını belirtirken, aynı zamanda daha rahat köpek pozisyonunda oturabilmek için birkaç basit cerrahi müdahale işlemine girmişti.



Tüm dünyada merak edilen Tako-san'ın yüzü ilk gez görüldü. Oldukça genç yapısıyla dikkat çeken isim, elinde ufak bir köpekle poz verdi.