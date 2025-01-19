Yürüyen Merdivenlerdeki Fırçalarda Herkes Ayakkabılarını Temizliyordu: Oysa Gerçek Bambaşkaymış

Yürüyen merdivenlerin yanlarında bulunan ve çoğu kişinin dikkatini çeken fırçalar, genellikle yanlış bir şekilde ayakkabıları temizlemek için konulduğu sanılıyor. Oysa bu fırçaların işlevi çok daha farklı ve önemli.

YÜRÜYEN MERDİVENLERİ TEMİZLİYOR

Gün boyunca binlerce kişinin kullandığı yürüyen merdivenlerde toz, kir ve yabancı maddelerin birikmesi oldukça yaygındır. Merdivenlerin kenarlarında yer alan bu fırçalar, sürekli olarak hareket ederek kenarlarda oluşabilecek toz ve çöpleri temizler. Bu sayede, yabancı maddelerin yürüyen merdivenin mekanizmasına düşmesi ve mekanik parçaların zarar görmesi engellenir.

Fırçaların bir diğer faydası ise merdivenlerin daha temiz görünmesini sağlamasıdır. Yani bu fırçalar ayakkabılarınızı temizlemese de yürüyen merdivenin hijyenik ve düzgün çalışmasına önemli katkı sunuyor.