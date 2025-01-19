Yürüyen Merdivenin İçine Düşerseniz Ne Olur? Hayati Tehlikesini Kimse Bilmiyordu! Atkı, Bağcık ve Saçlara Aman Dikkat!

YILDA 10 BİN KİŞİ YARALANIYOR

Kazalar yalnızca Çin'le sınırlı değil. ABD’de her yıl yaklaşık 10.000 kişi yürüyen merdiven kazaları nedeniyle yaralanıyor. Bu yaralanmalar arasında kafatası, kaburga ve kalça kırıkları ile yüz morlukları gibi ciddi durumlar bulunuyor. Bu kazaların çoğu ölümle sonuçlanmıyor.

KIYAFETLER VE ATKILAR BÜYÜK TEHLİKE

Yürüyen merdiven kazalarının bir diğer yaygın nedeni, kıyafetlerin dişlilere sıkışması. 2015’te Kanada’da bir kadın, atkısını yürüyen merdivene kaptırdı ve bu durum boğularak ölümle sonuçlandı. Benzer şekilde, kıyafet ve saçların sıkışması nedeniyle birçok kişi ciddi yaralanmalar yaşadı.