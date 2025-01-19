Yürüyen Merdivenin İçine Düşerseniz Ne Olur? Hayati Tehlikesini Kimse Bilmiyordu! Atkı, Bağcık ve Saçlara Aman Dikkat!
Günlük yaşamda sıkça kullandığımız yürüyen merdivenler, kolaylık sağlasa da zaman zaman kazalarla gündeme geliyor. Peki, bu cihazlar gerçekten korkulduğu kadar tehlikeli mi? Yaşanan kazalara ve uzman görüşlerine göz attığımızda karşımıza dikkat çekici detaylar çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1987 yılında Londra Metrosu’nda yaşanan büyük yangın, yürüyen merdivenlerin tehlikelerine dair önemli bir uyarı olarak hafızalara kazındı. Ahşap basamaklı eski tip yürüyen merdivenlerin yan boşluklarında biriken 8.800 kilogram çöp, yangının büyümesine neden oldu. Bir kişinin kibrit çöpünü merdivene düşürmesiyle başlayan yangın, kısa sürede duvarlardaki boya katmanlarına sıçradı. Kaçışın imkansız hale geldiği bu olayda, 31 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı.
ÇİN’DE KORKUNÇ KAZALAR ZİNCİRİ
2015 yılında Çin’de yaşanan bir dizi yürüyen merdiven kazası, bu cihazların güvenliği konusunda dünya genelinde endişe yarattı. Özellikle, çocuğuyla birlikte yürüyen bir kadının, yürüyen merdiven panelinin çökmesi sonucu dişlilerin içine çekilerek hayatını kaybetmesi büyük yankı uyandırdı. Kadın, son anda çocuğunu kurtarmayı başarsa da trajik olay uzun süre gündemde kaldı.
1 HAFTADA 37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Benzer şekilde, yürüyen merdivenlerin aniden geriye hareket etmesi sonucu yaşanan kazalarda da ölümler ve ağır yaralanmalar meydana geldi. Bir haftada üç büyük kazanın yaşandığı Çin'de, bir yılda 49 kaza rapor edildi ve bu kazalarda 37 kişi hayatını kaybetti.
YILDA 10 BİN KİŞİ YARALANIYOR
Kazalar yalnızca Çin'le sınırlı değil. ABD’de her yıl yaklaşık 10.000 kişi yürüyen merdiven kazaları nedeniyle yaralanıyor. Bu yaralanmalar arasında kafatası, kaburga ve kalça kırıkları ile yüz morlukları gibi ciddi durumlar bulunuyor. Bu kazaların çoğu ölümle sonuçlanmıyor.
KIYAFETLER VE ATKILAR BÜYÜK TEHLİKE
Yürüyen merdiven kazalarının bir diğer yaygın nedeni, kıyafetlerin dişlilere sıkışması. 2015’te Kanada’da bir kadın, atkısını yürüyen merdivene kaptırdı ve bu durum boğularak ölümle sonuçlandı. Benzer şekilde, kıyafet ve saçların sıkışması nedeniyle birçok kişi ciddi yaralanmalar yaşadı.
AYAKKABI BAĞCIKLARINA DİKKAT
Uzmanlar, yürüyen merdiven kazalarının büyük çoğunluğunun ihmalden kaynaklandığını belirtiyor. Düzenli bakım ve denetimlerin yapılması, bu kazaların önlenmesi için büyük önem taşıyor. Ayrıca, kullanıcıların da kıyafetlerine ve ayakkabı bağcıklarına dikkat etmeleri, riski en aza indirmek için büyük önem taşıyor.
PARANOYA GEREKSİZ ANCAK DİKKAT ŞART
Yürüyen merdiven kazaları oldukça nadir yaşanıyor ve bu cihazlar genelde güvenli bir kullanıma sahip. Ancak yine de yaşanan kazalara ilişkin olarak dikkatli olmakta büyük yarar var.