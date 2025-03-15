Yürüyen Merdivenin Basamaklarının Oluklu Olmasının Altındaki Mantıklı Sebep: Duyunca Şaşıracaksınız

YÜRÜYEN MERDİVENLER NEDEN OLUKLU?

Basamakların Birbirine Kilitlenmesini Sağlar

Yürüyen merdiven basamaklarının oluklu olmasının en önemli nedeni, hareket sırasında basamakların birbirine kilitlenerek düzgün bir geçiş oluşturmasını sağlamaktır. Bu tasarım, merdivenlerin daha sorunsuz çalışmasına ve yolcuların konforlu bir şekilde inip çıkmasına yardımcı olur.

Düşen Nesnelerin Sıkışmasını Önler

Eğer yürüyen merdiven basamakları tamamen düz olsaydı, düşen anahtar, bozuk para veya çöp gibi nesneler kolayca merdivenin altına sıkışabilirdi. Fotokopi makinesine sıkışan kağıtları düşünün! Oluklu tasarım sayesinde nesneler daha az sıkışıyor ve merdivenin güvenli şekilde çalışması sağlanıyor.