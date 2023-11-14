Yurttaşlar kendini güvende hissedemiyor

(Foto: Nezaket Sena Çakırgöz)

Katılımcıların yüzde 60'ı ülkenin kültürü ve temel değerlerinin tehlikede olduğunu düşünüyor

Araştırma verilerine göre, “Bugün, ülkemizin kültürü ve temel değerlerimiz tehlike karşısındadır” fikrini benimseyenlerin oranı yüzde 60, “Yarından daha az korkup, kendimi güvende hissetmek istiyorum” fikrini benimseyenlerin oranı yüzde 78, “Ortak bir tarihi ve değerleri olan bir toplumun parçası olma duygusu benim için çok önemli” fikrini benimseyenlerin oranı ise yüzde 68 çıktı.



Her iki vatandaştan birisi Türkiye'nin bağımsız kalmasını istiyor

Araştırma kapsamında katılımcılara Türkiye'nin dış ilişkiler yönetiminde hangi yolu izlemesi gerektiği soruldu. Bu soruya, “bağımsız kalmalı, ülke ülke yakınlık kurmalı” diyenlerin oranı yüzde 46. Her iki vatandaştan birisi Türkiye'nin yeni dünya düzeni kurulurken bağımsız kalmasını, ülkenin çıkarları ve geleceğini gözeterek, ülke esaslı bir strateji ve ilişki yönetilmesini istiyor.

Türk devletleri ile yakınlık kurmalı diyenlerin oranı yüzde 25, Avrupa Birliği'ne katılmalı diyenlerin oranı yüzde 22, İslam devletleriyle yakınlık kurmalı diyenlerin oranı yüzde 10, ABD ile yakınlık kurmalı diyenlerin oranı ise yüzde 1 oldu.

