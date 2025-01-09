Yurtdışından Geri Gönderilen Gıdalar Türkiye'de Nasıl Satılıyor? 7 Maddede Pestisit Riski

TARIMDA PESTİSİT KULLANIMI ARTIYOR

Mert Ulaş Dişbudak, Türkiye’de son 20 yılda pestisit kullanımının on kat arttığını ve 2000'li yıllarda yaklaşık 6-7 bin ton olan kullanım miktarının bugün 60 bin ton seviyelerine yükseldiğini aktardı. Ege ve Akdeniz bölgelerinde, özellikle Mersin, Adana, Manisa, İzmir ve Bursa gibi illerde yoğunlaşan zehirli ilaç kullanımı, denetimlerin yetersizliği nedeniyle kontrolden çıkmış durumda.

PİYASADA YASAKLI MADDELERE ULAŞILABİLİYOR

Pestisit ve diğer tarım ilaçlarının yasal olarak kullanımı konusunda çiftçilerin yeterince bilinçlendirilmediğine dikkat çeken Dişbudak, yasaklanmış maddelere piyasa üzerinden kaçak yollarla ulaşılabildiğini söyledi. Özellikle, analizlerin yüksek maliyetleri nedeniyle çiftçilerin daha ucuz ama güvenilir olmayan alternatiflere yöneldiği belirtildi.