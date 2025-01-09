Yurt Dışına Tatile Gideceklere Kötü Haber: En Popüler Yerler 2025 Yılında Yasaklı Listesine Girdi

Kanarya Adaları ise, daha önce "her şey dahil" turizm modelini benimsemiş olsa da, artık çevre dostu ve sürdürülebilir turizme geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bu durum, turizm sektörünün geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Fodor's raporu, turizm sektöründe yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Artık sadece popüler ve kalabalık yerlere gitmek yerine, daha az bilinen, doğal ve kültürel zenginlikleri korumuş yerlere yönelmek daha cazip hale geliyor.