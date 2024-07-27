Yumuşacık Bir Poğaça İçin Hamurun İçine Ekleyin: Bayatlamıyor, Pamuk Gibi Oluyor

Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti poğaça, evde yapılması halinde kısa sürede bayatlayabiliyor. Kuruyan ve erken bayatlayan poğaçalardan şikayetçiyseniz, siz de mutlaka bu tarifi denemelisiniz.

Mayasız 5 Dakika Poğaçası Tarifi İçin Malzemeler Neler?

1 su bardağı ile yoğurt

1 çay bardağı ile sıvı yağ (oda sıcaklığına gelmiş)

2 tane yumurta (sarısının biri üzerine)

1 paket kabartma tozu

3 buçuk su bardağı un

1 tutam susam

1 küçük boy kase lor peyniri





Mayasız 5 Dakika Poğaçası Tarifinin Püf Noktası Nedir?

Hamuru 5-6 dakika boyunca iyi bir şekilde yoğuralım. Mayalanması için bir süre kenara alalım ve yaklaşık 45 dakika kadar bekletelim. Ve mümkünse 1 tatlı kaşığının ucu kadar sirke ekleyelim. Sirke hamurunuzun daha hızlı kıvam almasını sağlayacak. Aynı zamanda da poğaçanız bayatlamayacak ve kuru olmayacaktır.