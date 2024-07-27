Yumuşacık Bir Poğaça İçin Hamurun İçine Ekleyin: Bayatlamıyor, Pamuk Gibi Oluyor
Herkes tarafından sevilen lezzetlerin arasında ilk sıralarda poğaça gelir. Hem basit hem de lezzetli oluşu nedeniyle sıklıkla tercih edilen poğaça için aşçıların uyguladığı gizli bir tarif bulunuyor. Poğaça hamurunun içine yapacağınız basit eklemeler ile poğaçanızı uzun süre taze tutabilir ve eşsiz bir tat elde edebilirsiniz.
Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti poğaça, evde yapılması halinde kısa sürede bayatlayabiliyor. Kuruyan ve erken bayatlayan poğaçalardan şikayetçiyseniz, siz de mutlaka bu tarifi denemelisiniz.
Mayasız 5 Dakika Poğaçası Tarifi İçin Malzemeler Neler?
1 su bardağı ile yoğurt
1 çay bardağı ile sıvı yağ (oda sıcaklığına gelmiş)
2 tane yumurta (sarısının biri üzerine)
1 paket kabartma tozu
3 buçuk su bardağı un
1 tutam susam
1 küçük boy kase lor peyniri
Mayasız 5 Dakika Poğaçası Tarifinin Püf Noktası Nedir?
Hamuru 5-6 dakika boyunca iyi bir şekilde yoğuralım. Mayalanması için bir süre kenara alalım ve yaklaşık 45 dakika kadar bekletelim. Ve mümkünse 1 tatlı kaşığının ucu kadar sirke ekleyelim. Sirke hamurunuzun daha hızlı kıvam almasını sağlayacak. Aynı zamanda da poğaçanız bayatlamayacak ve kuru olmayacaktır.
Mayasız 5 Dakika Poğaçası Tarifi Nasıl Yapılır?
Öncelikle yoğurdu, sıvı yağı, unu, kabartma tozunu ve 1 yumurtanın sarısı haricindeki tüm malzemeleri yoğurma kabına alalım. Kulak memesi kıvamına gelene dek güzelce yoğuralım.
Ve hamurumuzdan eşit parçalar koparak poğaçamıza elimizle şekil verelim.
Ve arasına lor peynirini koyalım ve kapatalım.
Üstüne ayırdığımız yumurta sarısını ve susamı dökelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırın da yaklaşık 25 dakika kadar güzel bir şekilde pişirelim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sevdiklerimize poğaçamızı servis edebiliriz. Herkese afiyet olsun!
Bir küçük püf nokta daha;
Poğaçaların daha uzun süre tazeliğini koruması için raflardan alındıktan sonra saklama kaplarında muhafaza edilmesi gerekir Hava almayan kaplar sayesinde geç bayatlayan poğaçaların gevrekliği, yumuşaklığı ve tazeliği daha uzun süreler korunabilir.