Yumurtayla Birleştirilemeyecek 5 Yiyecek: Asla Birlikte Tüketmemelisiniz

Yumurta yemeklerde, tatlılarda ve kahvaltıda kullanılması nedeniyle birçok şefin favori gıdası durumunda.



Sağlığa oldukça faydalı olan besin değerlerine sahip olması nedeniyle doktorların da göz bebeği olan yumurta, yanlış besinlerle birlikte tüketilmesi halinde sağlığımız için oldukça zararlı bir hale dönüşebilmekte. Doktorlar, yumurta ile birlikte tüketilmemesi gereken 5 yiyeceği sıralayarak, önemli uyarılarda bulundu.



PASTIRMA



Dünya çapında milyonlarca insan, her sabah pastırmalı yumurta yemekte. İsveçli araştırmacılar, sosis ya da pastırma ile çırpılmış yumurtaların düzenli kullanım halinde yüksek kilo alma riskini tetiklediğini belirtirken, aynı zamanda bu yiyeceklerin bir arada tüketilmesinin pankreas kanserine yol açabileceği uyarısında bulundu.