Yumurtayı Buzdolabı Kapağındaki Bölmede Sakın Saklamayın: Uzmanlar Açıkladı, Herkes Yanlış Yapıyormuş
Yumurtaları doğru şekilde saklamak, hem tazeliğini korumanızı hem de olası gıda zehirlenmelerinin önüne geçmenizi sağlar. Uzmanlar yumurtayı herkesin koyduğu buzdolabı kapağında saklamamak gerektiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden olan yumurtaları genellikle buzdolabı kapısındaki bölmelere yerleştiririz. Ancak uzmanlar, bu yöntemin yumurtaların ömrünü kısalttığını ve tazeliğini etkilediğini belirtiyor.
Buzdolabı kapağı, sürekli açılıp kapanması nedeniyle sıcaklık değişimlerine maruz kalan en dengesiz bölüm olduğu ortaya çıktı. Bu sıcaklık farklılıkları, yumurtaların kabuklarındaki gözeneklerden nem kaybına yol açar ve bakterilerin üremesi için uygun bir ortam yaratır. Sonuç olarak, yumurtalar daha çabuk bozulur ve kokabilir.
Bazı kişiler yumurtaları oda sıcaklığında saklamayı tercih eder. Ancak uzmanlar, özellikle sıcak iklimlerde bu yöntemin riskli olduğunu belirtiyor. Oda sıcaklığında saklanan yumurtalar, daha kısa sürede bozulur ve bakteri üremesi için uygun bir ortam oluşturabilir.
YUMURTAYI NEREDE SAKLAMALIYIZ?
Uzmanlara göre, yumurtaları buzdolabının orta rafında saklamak en doğru yöntemdir. Bu bölge, genellikle daha sabit bir sıcaklığa sahip olduğu için yumurtaların tazeliğini korumasına yardımcı olur.
YUMURTA SAKLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Orijinal ambalajında saklayın: Yumurtaların karton kutusu, onları dış etkenlere karşı korur.
Yıkamadan saklayın: Yumurtaların kabuğunda doğal bir koruyucu tabaka bulunur. Yıkamak bu tabakayı bozarak yumurtaları bakterilere karşı daha savunmasız hale getirir.
Sivri ucu aşağıya gelecek şekilde yerleştirin: Bu sayede yumurta sarısı merkezde kalır ve daha uzun süre tazeliğini korur.
Kokuya dikkat edin: Yumurtaları güçlü kokulu yiyeceklerden uzak tutun.
Son kullanma tarihine dikkat edin: Buzdolabında saklanan yumurtalar bile bir süre sonra bozulur.