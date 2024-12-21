Yumurtayı Buzdolabı Kapağındaki Bölmede Sakın Saklamayın: Uzmanlar Açıkladı, Herkes Yanlış Yapıyormuş

Buzdolabı kapağı, sürekli açılıp kapanması nedeniyle sıcaklık değişimlerine maruz kalan en dengesiz bölüm olduğu ortaya çıktı. Bu sıcaklık farklılıkları, yumurtaların kabuklarındaki gözeneklerden nem kaybına yol açar ve bakterilerin üremesi için uygun bir ortam yaratır. Sonuç olarak, yumurtalar daha çabuk bozulur ve kokabilir.