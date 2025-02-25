Yumurtayı Böyle Pişirmek Besin Değerini Katlıyor! Saç Dökülmesini Engelliyor

Uzmanlara göre, kızartma veya aşırı pişirme yöntemleri, yumurtanın içeriğindeki protein ve B vitaminlerinin azalmasına yol açabiliyor. Bunun yerine, hafif haşlanmış (kayısı kıvamında) veya buharda pişirilmiş yumurtanın besin değerini en iyi şekilde koruduğu belirtiliyor.