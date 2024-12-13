Yumurtanın Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı: ABD’li Uzman Son Noktayı Koydu

‘KALP SAĞLIĞINI TEHDİT ETMİYOR’

"Yumurtalar, 'Tanrı tarafından yaratılmış mükemmel bir protein kaynağı' ve içerdiği besin öğeleriyle vücuda faydalı bir gıda maddesidir" diyen Dr. London, bir yumurtanın yaklaşık 5 ila 6 gram protein, D vitamini, B12 vitamini, selenyum ve kolin gibi önemli mineraller içerdiğini belirtti. "Başlangıçta iddia edilen kalp hastalığı riski artık geçerli değil. Yumurtalar, sağlıklı bir diyette yer alabilecek değerli bir gıda kaynağı olarak kabul ediliyor" diye ekledi.

GÜNDE 2 YUMURTA SINIR

Amerikan Kalp Derneği de, sağlıklı yetişkinler için kalp sağlığına uygun bir diyette günde bir tam yumurta tüketiminin kabul edilebilir olduğunu belirtti. Ayrıca, normal kolesterol seviyelerine sahip yaşlı kişilerin günde iki yumurta tüketebileceği ifade edildi.