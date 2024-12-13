Yumurtanın Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı: ABD’li Uzman Son Noktayı Koydu
ABD’li kardiyovasküler cerrah Dr. Jeremy London, sosyal medya hesabı üzerinden yumurtaların kalp sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya hesabından önce takipçilerine yumurta ve kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi soran Dr. Jeremy London, devamında ise yumurtanın faydalarını ve zararlarını tek tek anlattı. London’ın bazı kişiler için şaşırtıcı olabilecek yanıtı ise yumurtaların geçmişteki kötü ününe rağmen ‘kalp sağlığına zarar vermediği’ oldu.
YUMURTA KOLESTEROLÜ ETKİLEMİYOR
Dr. London, yaptığı açıklamada, yumurtaların yıllar içinde kötü bir üne sahip olduğunu, bunun büyük ölçüde Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) yumurtaları kalp hastalıklarıyla ilişkilendiren açıklamalarından kaynaklandığını belirtti. Ancak 2015 yılında yapılan araştırmaların, yumurtaların kolesterol düzeylerini düşündüğümüz kadar etkilemediğini ortaya koyduğunu söyledi.
‘KALP SAĞLIĞINI TEHDİT ETMİYOR’
"Yumurtalar, 'Tanrı tarafından yaratılmış mükemmel bir protein kaynağı' ve içerdiği besin öğeleriyle vücuda faydalı bir gıda maddesidir" diyen Dr. London, bir yumurtanın yaklaşık 5 ila 6 gram protein, D vitamini, B12 vitamini, selenyum ve kolin gibi önemli mineraller içerdiğini belirtti. "Başlangıçta iddia edilen kalp hastalığı riski artık geçerli değil. Yumurtalar, sağlıklı bir diyette yer alabilecek değerli bir gıda kaynağı olarak kabul ediliyor" diye ekledi.
GÜNDE 2 YUMURTA SINIR
Amerikan Kalp Derneği de, sağlıklı yetişkinler için kalp sağlığına uygun bir diyette günde bir tam yumurta tüketiminin kabul edilebilir olduğunu belirtti. Ayrıca, normal kolesterol seviyelerine sahip yaşlı kişilerin günde iki yumurta tüketebileceği ifade edildi.
KÖY YUMURTASINA DİKKAT
Dr. London, tek bir gıda maddesinin etkisini değerlendirmenin yanıltıcı olabileceğini ve sağlıklı bir diyetin tüm bileşenlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Tüketilen yumurtaların türüne dair de açıklamalarda bulunan Dr. London, serbest gezen tavuklardan elde edilen yumurtaların bazı avantajlar sunduğuna inandığını belirtti. "Ne yersek, oyuz ilkesi doğrultusunda, yediğimiz her şey vücudumuz için bir yapı taşıdır" dedi.
YUMURTANIN SARISI MI YOKSA BEYAZI MI DAHA FAYDALI?
Yumurtanın sarısının mı yoksa beyazının mı daha sağlıklı olduğu sorusunu ise, "Diyetsel faydaların çoğu yumurta sarısından gelir" diye yanıtladı. Ayrıca, protein alımını artırmak isteyenlerin yumurta beyazı eklemeyi tercih edebileceğini söyledi.