Yumurtaların Rengi Meğer Böyle Belirleniyormuş! Hangisinin Daha Sağlıklı Olduğu Belli Oldu

Doktorlar, çocuk ya da yetişkin olması fark etmeksizin, sağlıklı beslenmek isteyen herkesin beslenme programında yumurtaların yer alması gerektiğini söylüyor. Sağlığımız için önemli olan birçok besin değerine tavuk yumurtalarının, beyaz ve kahverengi iki farklı renkte satıldığına tanık olmuşsunuzdur.



YUMURTANIN RENGİNİ TAVUKLARIN TÜY RENGİ BELİRLİYOR



Birçok insan, beyaz kaplı yumurtaların fabrikasyon ürünü olduğunu, kahverengi yumurtaların ise renklerinden ötürü köy yumurtasına benzediğini ve daha sağlıklı göründüğünü düşünür. Ancak bu anlayışın gerçeklik ile bir alakası yoktur. Çünkü yumurtaların rengini belirleyen şey, tavukların tüyleriyle alakalıdır.



Koyu renkte tüylere sahip tavuklar kahverengi, beyaz renkte tüylere sahip tavuklar ise beyaz yumurtaları yumurtlar. Yumurtaların faydaları daha çok beslenme koşulları ile alakalı olsa da, uzmanlar hangi renkteki yumurtaların daha sağlıklı olduğunu açıkladı.