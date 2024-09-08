Yumurtalardaki Numaralar Ne Anlama Geliyor? Uzmanı Açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, yumurtalar üzerindeki numaraların sağlık üzerindeki etkileri hakkında açıklama yaptı.
Son günlerde sosyal medyada yayılan, "yumurtalardaki '2', '3' veya '4' numaraları ilaçlıdır" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten yetkililer, bu numaraların sadece yumurtacı tavukların yetiştirilme yöntemini ifade ettiğini vurguladı.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, yumurtaların üzerindeki numaraların, tavuğun yetiştirilme yöntemini belirttiğini duyurdu.
Numara kodları şu şekilde açıklandı:
0: Organik yetiştiricilik; organik yemlerle beslenen, açık havaya erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtalar.
1: Açık dolaşım; açık havaya erişimi olan kümeste serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtalar.
2: Kümeste kafessiz yetiştiricilik; kapalı bir kümes içinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtalar.
3: Kafesli yetiştiricilik; kümeslerde kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurtalar.
4 NUMARALI KOD YOK
Genel Müdürlüğün açıklamasında, sosyal medyada yer alan "4" numaralı kodla ilgili iddiaların da doğru olmadığı belirtilerek, "Bu alanda '4' numaralı bir yetiştiricilik kodu bulunmamaktadır. Yumurtaların üzerindeki numaralar, yetiştirilme metodunu ifade eder. Tüm yumurtalar, nitrofuran ve diğer veteriner ilaçları yönünden denetlenmektedir. Olumsuzluk tespit edilirse, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılmaktadır" denildi.