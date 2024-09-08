Yumurtalardaki Numaralar Ne Anlama Geliyor? Uzmanı Açıkladı

4 NUMARALI KOD YOK

Genel Müdürlüğün açıklamasında, sosyal medyada yer alan "4" numaralı kodla ilgili iddiaların da doğru olmadığı belirtilerek, "Bu alanda '4' numaralı bir yetiştiricilik kodu bulunmamaktadır. Yumurtaların üzerindeki numaralar, yetiştirilme metodunu ifade eder. Tüm yumurtalar, nitrofuran ve diğer veteriner ilaçları yönünden denetlenmektedir. Olumsuzluk tespit edilirse, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılmaktadır" denildi.