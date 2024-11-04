Yumurtalarda Ölümcül Bakteri Tespit Edildi: Marketlerden Acil Toplatılıyor
Fransa genelinde bir çok markette satılan yumurtalarda Salmonella bakterisi tespit edildi. Marketlerdeki tüm yumurtalar geri çağrıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da salmonella riski nedeniyle bazı marketlerde satılan yumurtalar geri toplatılıyor. Yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerde salmonella bakterisinin bulaşmış olabileceği belirtildi.
Rappel Conso adlı bilgi bilgilendirme platformu üzerinden yapılan duyuruda, Tout frais tout français, Douce France, Ovalis ve Poitou oeufs markalarına ait bazı yumurtaların geri çağrıldığı belirtildi. Yetkililer, yumurtaların üzerindeki kodları kontrol etmelerini ve bu ürünleri tüketmemelerini tavsiye etti.
SALMONELLA BAKTERİSİNİN BELİRTİLERİ NELER?
Salmonella bakterisi, iki binden fazla türe sahip olan en sık gıda zehirlenmesidir. İnsan ve hayvan bağırsaklarında bulunabilen bu bakteri, genellikle bozulmuş gıdalarla insanlara bulaşabilir.
Enfeksiyonun belirtileri 12 ila 36 saat sonra ateş, kusma ve ishal olarak kendini gösterir. En fazla 2 ila 7 gün boyunca süren belirtiler, gastroenterit veya tifüs gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olur.