Yumurtadan 30 Kat Daha Fazla Protein İçeren Peynir: Tüketen Dipçik Gibi Sağlıklı Oluyor

Divle Obruk Peyniri, Türkiye’nin doğal ve zengin peynir çeşitlerinden biridir. İç Anadolu Bölgesi’nde, özellikle Divle köyünde üretilir. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu peynir, tam yağlı süt kullanılarak yapılmakta ve kendine has yoğun bir lezzete sahip olmaktadır.

Peynir, lezzeti ve sağlığa olan yararları sayesinde hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekmektedir. Çeşitli yemeklerde kullanılabilen Divle Obruk, kahvaltılarda ya da atıştırmalık olarak da tercih edilebiliyor. Geleneksel Türk mutfağının önemli bir parçası olarak bu peynir, yerel kültürün bir yansıması niteliği taşımaktadır.