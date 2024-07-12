Yumurtadan 10 Kat Fazla Protein, Etten 25 Kat Fazla Demir İçeriyor

İleri yaşlı insanlar tarafından 'kara şimşek' olarak adlandırılan yeşil mercimek, Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alıyor. Türkiye'de bolca üretilmesine rağmen değeri bilinmeyen bu besin, çoğu zaman yurt dışına ihraç edilebiliyor. Özellikle diyete başlayan ve sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmeye çalışan kişiler için eşsiz bir fayda sunan yeşil mercimek, besin değerleri açısından da rakipsiz durumda.



YUMURTADAN 10, ETTEN 25 KAT DAHA FAZLA



Sindirim ve boşaltım sistemi üzerinde hızlı etkileri gözlemlenebilen yeşil mercimek, vücut kas yapısını korumak isteyenler için de muhteşem bir besin olarak tanınıyor. İçerisinde bulundurduğu bitkisel protein miktarı ile yumurtadan 10 kat fazla protein saklayan bu besin, demir eksikliği çekenler için de kurtarıcı olmakta.





