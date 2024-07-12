Yumurtadan 10 Kat Fazla Protein, Etten 25 Kat Fazla Demir İçeriyor

Beslenme uzmanları, sağlıklı bir vücut için sık sık protein ve demir alınmasını tavsiye ediyor. Türkiye'de bolca bulunmasına rağmen kıymeti bilinmeyen yeşil mercimek, bu iki besin değeri açısından da oldukça zengin durumda. Özellikle et tüketmeyi sevmeyen ya da düzenli et tüketme imkanı bulunmayan kişilerin sağlıklı bir vücut için bol bol yeşil mercimek tüketmesi gerekiyor.

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Yumurtadan 10 Kat Fazla Protein, Etten 25 Kat Fazla Demir İçeriyor - Resim: 1

İleri yaşlı insanlar tarafından 'kara şimşek' olarak adlandırılan yeşil mercimek, Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alıyor. Türkiye'de bolca üretilmesine rağmen değeri bilinmeyen bu besin, çoğu zaman yurt dışına ihraç edilebiliyor. Özellikle diyete başlayan ve sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmeye çalışan kişiler için eşsiz bir fayda sunan yeşil mercimek, besin değerleri açısından da rakipsiz durumda.

YUMURTADAN 10, ETTEN 25 KAT DAHA FAZLA

Sindirim ve boşaltım sistemi üzerinde hızlı etkileri gözlemlenebilen yeşil mercimek, vücut kas yapısını korumak isteyenler için de muhteşem bir besin olarak tanınıyor. İçerisinde bulundurduğu bitkisel protein miktarı ile yumurtadan 10 kat fazla protein saklayan bu besin, demir eksikliği çekenler için de kurtarıcı olmakta.


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