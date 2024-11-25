Yumurta Kabuklarındaki Koyu Lekelerin ve Noktacıkların Sırrı Belli Oldu: Tüketmek Zararlı mı?

Yumurta kabuklarındaki kabarıklıklar ise genellikle yumurta kanalında biriken küçük parçacıkların kalsiyumla kaplanması sonucu oluşur. Bu durum da yumurtanın yenilebilirliği açısından bir sorun teşkil etmez.

Yumurta kabuklarındaki lekeler ve kabarıklıklar genellikle zararsızdır. Ancak yumurtanın içindeki değişimler veya kötü kokular, yumurtanın bozulduğuna işaret edebilir. Uzmanlar güvenli yumurta tüketimi için dikkat edilmesi gereken detayları açıkladı.