Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor
Yumurta haşlarken çatlamasını önlemek ve tam istediğiniz kıvamda pişirmek için bazı doğal yöntemler kullanabilirsiniz. İşte uygulamanız gereken o doğal yöntem.
Yumurta haşlarken kullanabileceğiniz bu doğal yöntem karbonat ile karşımıza çıkıyor. ev temizliğinde kullanımı ile mucizevi etkiler sağlayan karbonatın alternatif kullanımlarından biri de yumurta haşlarken çatlamayı önlemesi amacıyla kullanmaktır.
Karbonat kullanarak yumurtanın çatlamasını önlemek için uygulamanız gereken yöntem ise oldukça basit. Tek yapmanız gereken yumurtayı haşlarken haşlama suyu içerisine 1 tatlı kaşığı karbonat eklemek. Suya eklenen karbonat yumurtanın kabuğunun sertleşip çatlamasını önleyecek ve kabuğu tek parça halinde tutmaya yardımcı olacaktır. Bu sayede asla çalamayan yumurtalar haşlayabilirsiniz.
Haşlanmış Yumurtanın Faydaları
Haşlanmış yumurta, yüksek besin değeri ve düşük kalorisiyle sağlıklı bir beslenme düzeninin önemli bir parçasıdır. Protein açısından zengin olması, kas gelişimini desteklerken uzun süre tokluk hissi sağlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda A, D, E ve B grubu vitaminleri ile demir, çinko ve selenyum gibi mineraller açısından da zengindir.
Aynı zamanda A, D, E ve B grubu vitaminleri ile demir, çinko ve selenyum gibi mineraller açısından da zengindir. derece faydalı bir besindir.