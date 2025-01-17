Yumruğunuzu 1,5 Dakika Boyunca Sıkın Mucizeyi Görün: Bilim İnsanları Doğruladı

Bilim insanları, hafızayı güçlendirmek için basit ama etkili bir yöntem buldu: Yumruk sıkmak. Yumruk sıkma hareketinin beyindeki hafıza merkezlerini nasıl etkilediği tam olarak anlaşılabilmiş olmasa da, bu yöntemin etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bazı uzmanlar, bu etkinin beynin iki yarım küresinin farklı görevler üstlenmesi ve yumruk sıkma hareketinin bu yarım küreleri tetiklemesiyle ilgili olduğunu düşünüyor.

Yapılan araştırmalar, sağ ve sol yumruğun farklı beyin bölgelerini aktif hale getirdiğini ve bu sayede hafıza üzerinde farklı etkileri olduğunu gösteriyor.