Yulafın Bilinmeyen Zararı Ortaya Çıktı: Sağlıklı Diye Yıllarca Yemişiz

Yulafın en büyük düşmanı nem ve sıcaklık. Bu koşullar, yulafta aflatoksin adı verilen ve kanserojen etkisi olan bir maddenin üremesine neden olabilir. Aflatoksinler, karaciğer hasarına ve hatta kansere yol açabilir. Yüksek lif içeriği, bazı kişilerde sindirim sorunlarına yol açabilir. İşlenmiş yulaf ürünleri, kan şekerini hızla yükseltebilir.



