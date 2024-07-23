Yüksek Tansiyonu Dengelemek Bu Kadar Kolay: Bu Bitki Tansiyonu Sabitleyip, Kalp Ritmini Dengeliyor

Ökseotugiller ailesine ait olan gökçe otu, yeşil renkli genç filizleri olan küçük bir çalıdır. Ülkemizde doğal olarak yetişen Adi ökseotu ve Zeytin ökseotu çeşitleri vardır. Yapraklarında tanen, urson, inosit, saponin ve viscine gibi yapışkan, esnek ve yumuşak bir reçine bulunur.

Gökçe otu, yüksek tansiyonu düşürmeye, damar sertliğini önlemeye, sara ve akciğer kanamalarını durdurmaya, spazmları çözmeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Ancak aşırı tüketildiğinde zararlı olabilir. Bilinç kaybına, kas güçsüzlüğüne ve ishale neden olabilir.

GÖKÇE OTU NASIL KULLANILIR?

Birbirinden farklı kullanım tipleri olsa da, en hızlı ve etkili gökçe otu kullanım yöntemi sıcak su yardımı ile tüketilmesidir.



Bir bardak sıcak suya 1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak ve filiz ekleyip 10-15 dakika bekletilen çay, günde üç defa tüketilebilir. Ayrıca uzmanlar, ökse otunun meyvelerinden uzak durmanız gerektiğini tavsiye ediyor.