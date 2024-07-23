Yüksek Tansiyonu Dengelemek Bu Kadar Kolay: Bu Bitki Tansiyonu Sabitleyip, Kalp Ritmini Dengeliyor
Toplumda sıklıkla karşılaşılan sağlık sorunlarının başında tansiyon problemleri gelmekte. Özellikle ilerleyen yaşlarda görülen tansiyon sorunları, yaşam kalitesini düşürdüğü gibi, tedavi süreciyle de rahatsızlığa neden olabiliyor. Halk arasında tansiyona karşı çözüm olarak kullanılan gökçe otu, son dönemde doktorların da gözdesi olmuş durumda.
Uzun ve sağlıklı bir hayat için genetik faktörlerin yanı sıra beslenme düzenimiz de oldukça kilit bir rol oynamakta. Sağlıksız gıdalar tüketilmesi ve bolca şeker kullanılması halinde orta ve ilerleyen yaşlarda ilk karşılaşılan problem ise yüksek tansiyon olmakta.
Yüksek tansiyona iyi geldiği iddiası ile piyasaya sürülen yüzlerce ürün ve farklı yöntem bulunuyor olsa da, tansiyon hastaları tarafından defalarca kez denenmiş yöntemlerin somut bir faydası çoğu zaman görülememekte. Bu duruma karşın halk arasında yaygın olarak kullanılan bir bitki, son dönemde doktorların da gözdesi olmuş durumda.
TANSİYON SORUNUNA KARŞI GÖKÇE OTU
Türkiye'de gelimkara, ökse otu ve gökçe otu adlarıyla bilinen bu bitki, coğrafyamızın tamamına yakınında yetiştirilebilme özelliğine sahip. Buna karşın yaygın olarak ekimi yapılmayan ve tercih edilmeyen gökçe otları, çoğu üretici tarafından yurt dışına ihraç edilmekte.
Ökse otu, yüksek tansiyonu düşürmek, nabzı artırmak ve kalp ritmini hızlandırmak gibi özellikleriyle dikkat çeken gökçe otu, doktorlar tarafından da sıklıkla tavsiye edilmekte.
Ökseotugiller ailesine ait olan gökçe otu, yeşil renkli genç filizleri olan küçük bir çalıdır. Ülkemizde doğal olarak yetişen Adi ökseotu ve Zeytin ökseotu çeşitleri vardır. Yapraklarında tanen, urson, inosit, saponin ve viscine gibi yapışkan, esnek ve yumuşak bir reçine bulunur.
Gökçe otu, yüksek tansiyonu düşürmeye, damar sertliğini önlemeye, sara ve akciğer kanamalarını durdurmaya, spazmları çözmeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Ancak aşırı tüketildiğinde zararlı olabilir. Bilinç kaybına, kas güçsüzlüğüne ve ishale neden olabilir.
GÖKÇE OTU NASIL KULLANILIR?
Birbirinden farklı kullanım tipleri olsa da, en hızlı ve etkili gökçe otu kullanım yöntemi sıcak su yardımı ile tüketilmesidir.
Bir bardak sıcak suya 1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak ve filiz ekleyip 10-15 dakika bekletilen çay, günde üç defa tüketilebilir. Ayrıca uzmanlar, ökse otunun meyvelerinden uzak durmanız gerektiğini tavsiye ediyor.