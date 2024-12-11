Yufkaya 1 Kaşık Eklemek Yetiyor: Ne açarken yırtılıyor ne birbirine yapışıyor
Yufka açarken çoğu ev hanımının karşılaştığı yufka yırtılması ve birbirine yapışması gibi zorlukları aşmak için pratik yöntem ortaya çıktı. Bu basit tüyolar sayesinde yufkalar hem kolayca açılacak hem de yırtılmadan kullanılabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yufkacıların elinin lezzetini yıllardır konuşuluyor ancak evde yapılırken çoğu yufka ya yırtılıyor ya da birbirine yapışıyor ve bu süreçte fazla heves kaçırıcı olabiliyor. Peki yırtılmayan ve birbirine yapışmayan yufka nasıl yapılır? İşte püf noktası!
YUFKANIZA YOĞURT EKLEYİN
Yufka yapımının en önemli aşamalarından biri, hamura yoğurt eklemektir. Kastamonu’nun ünlü yufkacıları, böreklik hamura mutlaka yoğurt eklenmesi gerektiğini söylüyor. Yoğurt eklenen hamurlar, daha yumuşak olacak ve ince zar gibi açılacak. Bu sayede yapılan böreklerin lezzeti artacak ve yufkalar daha kolay açılacak. Sadece bir yemek kaşığı yoğurt, hem yufkanın açılmasını kolaylaştıracak hem de zaman kazandıracak.
KAYNAR SUYA TUZ ATIN
Su böreği ustalarının önerilerinden biri, yufkaların yırtılmaması için kaynama suyuna tuz eklemek. Ayrıca, açmaya başladığınız yufkaları nemli bir bezle kaplayarak kurumasını önleyebilirsiniz. Hamurların nazikçe ıslatılması da yırtılmalarını engelleyecektir.
YUFKA HAMURU TARİFİ VE YAPIMI
Malzemeler:
2 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağından 2 parmak eksik su (su miktarı kontrollü eklenebilir)
Yufka açmak için:
Nişasta
Yağlı kağıt
Sıvı yağ
YUFKA NASIL YAPILIR?
-Unu ve tuzu bir kaba koyarak karıştırın, ardından suyu ekleyin ve orta sertlikte ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
-Hamuru buzdolabı poşetine koyarak 30 dakika dinlendirin.
-Dinlendirdiğiniz hamuru yoğurup uzunlamasına yuvarlayın, ortadan kesip bezeler oluşturun.
-Bezeleri yuvarlayarak üstlerini kapatıp 30 dakika dinlendirin.
-Dinlenen bezeleri, nişasta ile çay tabağı büyüklüğünde açın.
-İki yağlı kağıdı tavaya göre kesip, açtığınız hamurları arasına yerleştirerek pişirin.
-Yufkaları pişirirken her iki tarafını da 30 saniye kadar pişirin, 1 dakikayı geçmemesine dikkat edin.
-Yufkalar piştikten sonra sıcakken hemen ayırın ve üzerini temiz bir havlu ile örtün.
YUFKALAR NASIL SAKLANMALI?
Yufkalar tazeliğini ve esnekliğini korumak için doğru şekilde saklanmalı. Kullanılmadığında, yufkaları tek tek yağlı kağıt arasında veya streç filme sararak hava almayan poşetlere koyabilirsiniz. Bu şekilde buzdolabında 2-3 gün taze kalır. Uzun süre saklamak için derin dondurucuda 1-2 ay boyunca saklanabilir. Donmuş yufkayı kullanmadan önce buzdolabında çözülmeye bırakmak, dokusunun zarar görmesini engeller. Yufkaları oda sıcaklığında bekletmektense buzdolabında saklamak daha doğru bir yöntemdir.