Yufkaya 1 Kaşık Eklemek Yetiyor: Ne açarken yırtılıyor ne birbirine yapışıyor

Yufkacıların elinin lezzetini yıllardır konuşuluyor ancak evde yapılırken çoğu yufka ya yırtılıyor ya da birbirine yapışıyor ve bu süreçte fazla heves kaçırıcı olabiliyor. Peki yırtılmayan ve birbirine yapışmayan yufka nasıl yapılır? İşte püf noktası!

YUFKANIZA YOĞURT EKLEYİN

Yufka yapımının en önemli aşamalarından biri, hamura yoğurt eklemektir. Kastamonu’nun ünlü yufkacıları, böreklik hamura mutlaka yoğurt eklenmesi gerektiğini söylüyor. Yoğurt eklenen hamurlar, daha yumuşak olacak ve ince zar gibi açılacak. Bu sayede yapılan böreklerin lezzeti artacak ve yufkalar daha kolay açılacak. Sadece bir yemek kaşığı yoğurt, hem yufkanın açılmasını kolaylaştıracak hem de zaman kazandıracak.