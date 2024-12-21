Yufka Ustasının Sırrı İfşa Oldu: Tül Gibi İncecik Yırtılmayan Yufka İçin 1 Kaşık Eklemek Yeter

YUFKA AÇMANIN İPUÇLARI

Yoğurma işlemi sırasında hamura biraz daha su ekleyebilirsiniz. Ancak hamurun çok yumuşak olmamasına dikkat edin.

Yoğurduğunuz hamuru en az 30 dakika dinlendirin. Bu süre zarfında gluten yapısı güçlenecek ve hamur daha kolay açılacaktır.

Hamuru açarken çalışma yüzeyini bolca unlayın. Bu sayede hamur tezgaha yapışmayacak ve daha kolay açılacaktır.

Hamuru açarken ortasından kenarlara doğru eşit bir baskı uygulayarak ince ve düzgün bir yufka elde edebilirsiniz.

Açtığınız yufkaları nemli bir bezle örterek kurumasını engelleyebilirsiniz.