Yufka Ustasının Sırrı İfşa Oldu: Tül Gibi İncecik Yırtılmayan Yufka İçin 1 Kaşık Eklemek Yeter
Yufka açmak, sabır ve tecrübe gerektiren bir işlemdir. Yufka ustaları, ev yapımı böreklerin vazgeçilmez malzemelerinden biri olan yufkanın yırtılmaması için kullandıkları sırrı açıkladı. Meğer tül gibi incecik yırtılmayan yufka için hamura 1 kaşık eklemek yeterliymiş...
Kaynak: Haber Merkezi
Ev yapımı böreklerin vazgeçilmez malzemelerinden biri olan yufka, incecik ve narin yapısıyla böreklere lezzet katıyor. Peki, çarşaf gibi açılan, yırtılmayan ve ağızda dağılan o mükemmel yufkayı nasıl elde edebiliriz? İşte yufka ustalarının yıllardır sakladığı sır...
Yufka hamuruna eklenen yoğurt, hamura hem lezzet katıyor hem de yapısını değiştiriyor. Yoğurt sayesinde hamur daha esnek hale geliyor ve açma işlemi sırasında kolaylıkla inceltiliyor. Ayrıca, yoğurt hamurun kurumasını önleyerek, yufkanın daha nemli ve yumuşak kalmasını sağlıyor.
Yufka hamurunda yumurta kullanmak da oldukça önemli. Yumurta, hamura yapışkanlık kazandırarak yufkanın daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Özellikle hamuru açarken yumurta, yufkanın yırtılmasını önleyerek daha düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlıyor.
YUFKA AÇMANIN İPUÇLARI
Yoğurma işlemi sırasında hamura biraz daha su ekleyebilirsiniz. Ancak hamurun çok yumuşak olmamasına dikkat edin.
Yoğurduğunuz hamuru en az 30 dakika dinlendirin. Bu süre zarfında gluten yapısı güçlenecek ve hamur daha kolay açılacaktır.
Hamuru açarken çalışma yüzeyini bolca unlayın. Bu sayede hamur tezgaha yapışmayacak ve daha kolay açılacaktır.
Hamuru açarken ortasından kenarlara doğru eşit bir baskı uygulayarak ince ve düzgün bir yufka elde edebilirsiniz.
Açtığınız yufkaları nemli bir bezle örterek kurumasını engelleyebilirsiniz.