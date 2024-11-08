Yufka Ustalarının Gizliği Tekniği! 1 Kaşık Eklenince Çok Daha Hızlı Açılıyor
Yufka açarken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var.
Yufka ustalarının sırları, yıllardır merak konusuydu. Ancak bugün bu sırları sizinle paylaşmanın zamanı geldi. Börek yapımında kullanılan böreklik yufkanın hazırlanması için bazı püf noktalar bulunmaktadır. Bu püf noktalar sayesinde yufkalarınız daha yumuşak ve lezzetli olabilir.
Yufka açarken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, hamura biraz yoğurt eklemektir. Yoğurdun katkısıyla yufkalarınız daha yumuşak ve lezzetli olacaktır. Ayrıca, yufka ustalarının sır gibi sakladığı bir diğer bilgi ise 1 kaşık yoğurt eklediğinizde yufkanın çok daha hızlı açıldığıdır. Bu sayede vakit kazanacak ve pratik bir şekilde yufka açabileceksiniz.
YUFKA TARİFİ NASILDIR?
Lezzet.com.tr sitesinde böreklik yufkanın tarifi paylaşıldı. İşte işinizi kolaylaştıracak böreklik yufka tarifi
Malzeme listesi
Yaklaşık 1 kg un
1 su bardağı ılık süt
1 adet yumurta
2 buçuk su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı tuz
1/2 çay bardağı sıvı yağ
BÖREKLİK YUFKANIN TARİFİ
Unu bir kaba eleyin. Ayrı bir kapta yumurta, süt, sıvıyağ, yoğurt, karbonat ve sirkeyi çırpma teli ile çırpın.
Unun ortasını havuz gibi açın. Sütlü karışımı ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.
Hazırladığınız hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp ılık bir ortamda 20 dakika bekletin.
Bezelere ayırın. Hamur bezelerini tezgahın üzerine alın. Nişasta serpiştirip ince yufkalar şeklinde açın.
Böreklik yufkanın tarifi işte bu kadar kolay... Unutmadan; Böreklik yufka tarifi bu şekilde hazırlanabilir. Bu tarif sayesinde evde kolaylıkla börek yapabilirsiniz. Yufkalarınızın lezzetli ve yumuşak olması için yoğurda dikkat etmek önemlidir. Ayrıca hamurun dinlenmesine de özen göstermelisiniz. Börek yapımında doğru malzemeleri kullanmak ve tarife uygun şekilde hareket etmek de başarılı bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır.