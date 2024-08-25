Yol Kenarındaki Beyaz Levhanın Hayat Kurtaran Sırrı: Herkes Yanından Geçiyor Çoğu Kişi Ne olduğunu Bilmiyor

Kontrol kesim levhası, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bakım ağına dahil olan yollar üzerinde, yolu tanımlamak ve yoldan kaynaklanan sorunların yerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Otoyol boyunca yer alan bu levhalar, numaralandırma sistemiyle belirli aralıklarla yerleştirilmiştir. Bu sistem, büyük şehirler temel alınarak geliştirilmiş ve her bir otoyola numaralar atanmıştır. Örneğin, İstanbul-Ankara otoyolu “O-4” olarak kodlanmıştır.

Otoyol numaralandırma sisteminde, ilk harf yolun otoyol olduğunu belirtirken, sonraki iki hane hat numarasını ve son iki hane ise kesim numarasını ifade eder. Ayrıca, bağlantı yolları erişme kontrollü ise “A”, yarı erişme kontrollü ise “B” numarası verilmektedir. Her kavşakta kesim numarası değişir ve bu sayede otoyol üzerindeki her nokta kolayca tanımlanabilir hale gelir.