Yol Kenarındaki Beyaz Levhanın Hayat Kurtaran Sırrı: Herkes Yanından Geçiyor Çoğu Kişi Ne olduğunu Bilmiyor
Yol kenarlarında sıklıkla görülen beyaz levhaların işlevi çoğu sürücü tarafından bilinmiyor. Ancak bu küçük beyaz tabelalar, özellikle kaza anında kritik bir rol oynayarak hayat kurtarıcı olabiliyor. İşte, kontrol kesim levhası olarak adlandırılan bu tabelaların ne anlama geldiği ve nasıl kullanıldığına dair detaylar…
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan ve yol kenarlarında yer alan bu beyaz levhalar, sürücülere yol hakkında önemli bilgiler sunar. Bu levhalar, özellikle kaza gibi acil durumlarda konumun hızlı ve doğru bir şekilde belirlenmesini sağlar. Üzerinde belirli rakamlar bulunan bu levhalar, yardım çağrısı yaparken ekiplere bulunduğunuz noktayı net bir şekilde bildirebilmeniz için tasarlanmıştır.
Kontrol kesim levhası, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bakım ağına dahil olan yollar üzerinde, yolu tanımlamak ve yoldan kaynaklanan sorunların yerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Otoyol boyunca yer alan bu levhalar, numaralandırma sistemiyle belirli aralıklarla yerleştirilmiştir. Bu sistem, büyük şehirler temel alınarak geliştirilmiş ve her bir otoyola numaralar atanmıştır. Örneğin, İstanbul-Ankara otoyolu “O-4” olarak kodlanmıştır.
Otoyol numaralandırma sisteminde, ilk harf yolun otoyol olduğunu belirtirken, sonraki iki hane hat numarasını ve son iki hane ise kesim numarasını ifade eder. Ayrıca, bağlantı yolları erişme kontrollü ise “A”, yarı erişme kontrollü ise “B” numarası verilmektedir. Her kavşakta kesim numarası değişir ve bu sayede otoyol üzerindeki her nokta kolayca tanımlanabilir hale gelir.
Kontrol kesim levhaları, otoyolun her iki yönünde ve bağlantı yollarında, özellikle sağ tarafta yer alacak şekilde konumlandırılır. Bu levhalar, trafik işaret levhalarıyla aynı direk üzerinde kullanıldığında, yeterli boşluk bırakılması önemlidir. Levhaların yerden yüksekliği ise 0.60 ile 1.20 metre arasında olmalıdır.
Bu beyaz levhalar, acil durumlarda hızlı müdahale yapılabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Sürücülerin bu levhaların ne anlama geldiğini bilmeleri, olası bir kaza durumunda yardım ekiplerine doğru bilgiyi vermelerini ve daha hızlı bir şekilde yardım alabilmelerini sağlar.