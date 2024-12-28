‘Yok Artık!’ Demeyin: Meğer Domates ve Salatalığı Beraber Yemek Büyük Hataymış
Domates ve salatalık, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ikilisi olarak sık sık tercih edilen gıdalardan. Ancak, bu iki sebzeyi birlikte tüketmenin düşündüğünüz kadar masum olmayabileceği ortaya çıktı. Peki, domates ve salatalığın bir arada tüketilmesi vücudunuzda nasıl etkiler yaratıyor? İşte uzman görüşleriyle yanıtı…
Kaynak: Haber Merkezi
Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Tanya S. Kapoor, domates ve salatalığın besin değerleri açısından faydalı olduğunu ancak birlikte tüketildiklerinde bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Kapoor, domates ve salatalığın birlikte tüketilmesine ilişkin olarak, "Salatalık, susuzluğu gidermeye yardımcı olan zengin besin maddeleri içerir. Ancak, C vitamini emilimini engelleyen bir özelliği vardır. Bu nedenle, salatalık ve domatesin bir arada tüketilmesi tavsiye edilmez" dedi.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ ETKİLİYOR
Domates ve salatalık, sindirim sisteminde farklı pH seviyelerine ihtiyaç duyar. Domatesler yüksek asit içeriğiyle öne çıkarken, salatalıklar daha alkali bir yapıya sahiptir. Bu farklılık, birlikte tüketildiklerinde sindirim sisteminde karışıklığa neden olabilir. Sonuç olarak, şişkinlik, asit oluşumu ve hazımsızlık gibi problemler ortaya çıkabilir. Ayrıca, salatalıktaki bazı bileşenler, domatesteki likopen gibi önemli antioksidanların emilimini engelleyebilir.
AYRI AYRI TÜKETMEK ÖNEMLİ
Besinlerden maksimum fayda sağlamak ve sindirimi kolaylaştırmak için domates ve salatalığı ayrı öğünlerde tüketmeniz önerilir. Örneğin, salatalığı ara öğünlerde ferahlatıcı bir atıştırmalık olarak değerlendirebilir, domatesi ise salata ya da yemeklerde ayrı kullanabilirsiniz. Bu şekilde hem vücudunuzun besinleri daha iyi emmesine yardımcı olabilir hem de olası sindirim sorunlarının önüne geçebilirsiniz.