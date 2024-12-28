‘Yok Artık!’ Demeyin: Meğer Domates ve Salatalığı Beraber Yemek Büyük Hataymış

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Tanya S. Kapoor, domates ve salatalığın besin değerleri açısından faydalı olduğunu ancak birlikte tüketildiklerinde bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Kapoor, domates ve salatalığın birlikte tüketilmesine ilişkin olarak, "Salatalık, susuzluğu gidermeye yardımcı olan zengin besin maddeleri içerir. Ancak, C vitamini emilimini engelleyen bir özelliği vardır. Bu nedenle, salatalık ve domatesin bir arada tüketilmesi tavsiye edilmez" dedi.