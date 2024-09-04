Yoğurt Çabuk Mu Ekşiyor? İşte Yoğurdu Taş Gibi Tutan Yöntem

Yoğurdun çabuk ekşimesinin birkaç nedeni olabilir. Bunlardan ilki, yoğurdun saklanma koşullarıdır. Özellikle sıcak havalarda ve nemli ortamlarda yoğurt daha çabuk ekşime eğilimindedir. Ayrıca yoğurdun içerisine karışan yabancı maddeler de ekşimesine neden olabilir.

Ancak endişe etmeyin, yoğurdu taş gibi tutmanın bazı yöntemleri bulunmaktadır.