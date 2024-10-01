Yoğurdun Sulanmasını Önlemenin Püf Noktası Ortaya Çıktı: Meğer Silifkeli Kadınların Sırrı Buymuş
Silifkeli kadınların yoğurt mayalama sırrı ortaya çıktı. Meğer yoğurdun sulanmaması için hepsi gizli gizli bunu yapıyormuş.
Kaynak: Haber Merkezi
Silifke, ünlü kaya gibi yoğurduyla dikkat çekiyor. Yerel halk, bu lezzetli yoğurdu mayalarken dikkat ettikleri özel bir yöntemle sulanmasını engelliyor. Özellikle ev hanımları, doğal yoğurt mayalamak isteyenler için bu yöntemi uygulamakta ısrarcı.
Sulanmayan yoğurt, hem sertliği hem de lezzetiyle sofralara zenginlik katıyor. Biber dolması, yaprak sarması ve makarna gibi birçok yemeğin yanında servis edilen bu yoğurt, besin değeri bakımından da oldukça zengin.
KAYA GİBİ YOĞURT MAYALAMANIN SIRRI
Gerekli Malzemeler:
İsteğe bağlı olarak 2 ila 5 litre inek sütü
Her litre süte bir yemek kaşığı yoğurt
Önemli Püf Noktası: Yoğurdu mayaladıktan sonra kabı taşırken dikkatli olun. Sarsılması, yoğurdun içine su girmesine neden olabilir, bu da sulanmasına yol açar.
YOĞURT NASIL MAYALANIR?
Büyük bir tencereye 3 litre süt koyun ve ocağın altını yüksek bir ateşte açın. Süt kaynayana kadar sürekli karıştırmaya devam edin ve kaynadıktan sonra ateşi kısın. Süt 10-15 dakika kaynadıktan sonra üzerinde köpük oluşmaya başlayacaktır. Taşmaması için dibine yanmadan karıştırmak önemlidir.
Tenceredeki sütü büyük bir kaba dökün ve soğumasını bekleyin. Sütün sıcaklığı, parmağınızla kontrol edebileceğiniz kadar, yani yakmayacak düzeyde olmalıdır.
Önceden ayırdığınız mayalık yoğurda 1-1,5 kepçe kaynamış sütten ekleyerek iyice karıştırın. Bu işlem, mayalık yoğurdun sıcak sütten etkilenmesini sağlar. Eğer mayalık yoğurt çok ekşiyse, süte 1-2 küp şeker ekleyebilirsiniz. Mayalık yoğurt karışımını kaynamış süte ilave edin ve iyice karıştırın. Üzerini bir kapakla kapatın, ardından bir sofra bezi ve iki mutfak havlusu ile örtün.
Yoğurdun en az 6 saat mayalanmasını bekleyin. Süre sonunda üstünü açıp bir kağıt havlu koyarak fazla suyunu emmesini sağlayın.
Son olarak, yoğurdu hemen buzdolabına alarak en az 24 saat bekletin.