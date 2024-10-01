Yoğurdun Sulanmasını Önlemenin Püf Noktası Ortaya Çıktı: Meğer Silifkeli Kadınların Sırrı Buymuş

YOĞURT NASIL MAYALANIR?

Büyük bir tencereye 3 litre süt koyun ve ocağın altını yüksek bir ateşte açın. Süt kaynayana kadar sürekli karıştırmaya devam edin ve kaynadıktan sonra ateşi kısın. Süt 10-15 dakika kaynadıktan sonra üzerinde köpük oluşmaya başlayacaktır. Taşmaması için dibine yanmadan karıştırmak önemlidir.

Tenceredeki sütü büyük bir kaba dökün ve soğumasını bekleyin. Sütün sıcaklığı, parmağınızla kontrol edebileceğiniz kadar, yani yakmayacak düzeyde olmalıdır.