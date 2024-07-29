Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor

Baharatların kraliği olarak bilinen zencefil, yemeklerde, içeceklerde ve salatalarda yaygın olarak kullanılıyor. Zencefil, yüksek besin değerine sahip olup, toz, taze ve kök şeklinde bulunabiliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kış aylarında sıkça karşılaşılan enfeksiyonel hastalıklara karşı etkili olan zencefil, içeriğindeki yoğun C vitamini sayesinde bu tür hastalıkların tedavisinde büyük rol oynuyor.

Taze zencefil, sağlık açısından birçok fayda sunar. Taze zencefilin %80'i su, %2'si protein, %1'i yağ, %12'si nişasta olmak üzere B3, B6 ve C vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi çeşitli besin maddeleri içerdiği belirtilmektedir.