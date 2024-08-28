Yoğurdun İçine Bir Kaşık Ekleyin: Sindirimi İyileştiriyor, Ödem Atılmasını Hızlandırıyor

Mutfakların vazgeçilmez baharatlarından kimyon, bitki formuyla kullanıldığında vücudumuz için çok gerekli mineral ve vitaminleri barındırıyor. Vücuttan ödem atılmasını hızlandıran kimyon, yoğurt ile birlikte tüketildiğinde sindirim sistemi üzerinde de harika sonuçlara neden olmakta.

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Yoğurdun İçine Bir Kaşık Ekleyin: Sindirimi İyileştiriyor, Ödem Atılmasını Hızlandırıyor - Resim: 1

En sık kullanılan baharatlar arasında yer alan kimyon, yemeklere kattığı lezzetin yanı sıra sağlığımız için de birçok şifalı özellik barındırıyor.

Kansızlık (anemi) başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açan hemoglobin hormonu proteini açısından oldukça zengin olan kimyon, ayrıca günlük demir eksikliğinin tamamlanmasında da harika bir görev üstleniyor. Yalnızca bir çay kaşığı kimyon, 1,39 miligram demir içeriyor. Bu da günlük demir ihtiyacının yüzde 17,3'üne karşılık gelmekte.

A, B, C ve E vitamini açısından da zengin olan kimyon bitkisinin en önemli özelliklerinden bazıları şu şekilde.

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